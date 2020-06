L'ALLARME

CIVITANOVA Vigilia del 2 giugno sottotono per la movida. Il lunedì prefestivo non raddoppia i fasti del sabato, ma lo sballo non si placa e si consuma lontano dal centro città dove si è concentrata l'attenzione di forze dell'ordine e polizia locale. Nelle zone più defilate della città la baldoria ha resistito così come i numerosi assembramenti di giovanissimi. «Mentre in centro la serata ha avuto una piega soft- è il resoconto dell'assessore alla sicurezza Giuseppe Cognigni - non si può dire lo stesso dei quartieri come San Gabriele, Fontespina, Santa Maria Apparente. E' qui che, a detta dei residenti, i più giovani proseguono la serata dopo aver abbandonato le vie del centro. Bottiglie di superalcolici e lattine di bevande energetiche vuote sono state ritrovate nell'area dietro la parrocchia di San Gabriele. Anche la zona a monte dell'ex liceo scientifico è stata teatro di schiamazzi e gozzoviglie. I residenti mi hanno raccontato di giovani che ascoltano musica ad altissimo volume dalle auto lasciate con le portiere aperte, delle loro urla fino a tarda notte dei resti della notte brava ossia di vetri di bottiglie, cartacce, lattine, mozziconi di sigarette disseminati in terra. A tal fine - annuncia - ho chiesto alla comandante dei vigili Daniela Cammertoni di poter estendere il pattugliamento anche alle zone periferiche della città specie nelle serate dei festivi e prefestivi. Non sfuggiranno alle ispezioni neppure gli esercenti che vendono alcolici e superalcolici ai minorenni. Tra essi teniamo d'occhio, da prima che scoppiasse la pandemia, i titolari di attività che protraggono fino a tarda notte l'apertura dei loro store dove gli alcolici sono disponibili a costi molto accessibili».

Il bilancio

Il bilancio della serata arriva anche dalla voce dei gestori dei locali del centro. «Certamente la serata di ieri sera (lunedì, ndr.) era più spenta rispetto a quella di sabato - dice Luca Leonardi di Maretto - . Mi aspetto un ritorno al pienone dal prossimo fine settimana alla luce anche delle riaperture dei confini regionali. Poi un appello ai ragazzi: anch'io sono giovane e trovo giusto divertirsi, ma con giudizio. A farne le spese siamo anche noi esercenti che abbiamo difficoltà a controllare contemporaneamente chi fruisce dei tavoli in tutta sicurezza e chi se ne sta fuori dal locale. E' molto in voga tra i giovanissimi è il tirar tardi in giro per la città anche dopo la chiusura di bar e ristoranti».

Il trend

Un modo alternativo per divertirsi senza seguire i ritmi della movida è quello indicato dal giovanissimo Riccardo Merelli del Vittoriano su corso Umberto I. «Il mio locale segue un trend molto diverso dai classici luoghi della movida - spiega Merelli - Certamente lo scorso sabato sera ha raccolto più consensi della serata di lunedì, ma la mia è una clientela, sia giovane che adulta, che sceglie uno stile di vita più sobrio. Non ci sono dehors davanti al mio locale, per cui abbiamo dovuto attivare un protocollo sanitario molto rigido e articolato sia per il personale che per l'utenza che va dai misuratori di temperatura alle autocertificazioni da compilare all'ingresso».

Raffaella D'Adderio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA