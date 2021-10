L'AFFONDO

MACERATA David Miliozzi, capogruppo di Insieme per Macerata, e Roberto Cherubini del Movimento 5 Stelle alzano un vero e proprio muro rispetto all'ipotesi di un nuovo centro commerciale a Piediripa. «Una follia», secondo Miliozzi. «La cura del territorio è una scelta politica - spiega invece Cherubini - In questo periodo storico si può programmare una città sostenibile o si può programmare una città dal consumismo compulsivo. Due posizioni legittime, ma Parcaroli, che ha figli e nipoti, deve spiegarci se la sua visione di città include quel mostro a Piediripa». Nessun ragionamento razionale, secondo Cherubini infatti «può prevedere un centro commerciale in una zona già devastata ed in una città che vede diminuire gli abitanti ed i redditi ed aumentare miracolosamente i centri commerciali». Cherubini prosegue: «In un periodo in cui si parla di transizione ecologica, zero consumo del suolo e catastrofi generate dal nostro famelico consumismo, un progetto del genere può apparire uno scherzo. Ma così, purtroppo non è».

La situazione

Cherubini analizza la situazione politica: «se esiste ancora la coerenza sarà ben chiara e irremovibile la posizione contraria di tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale - annuncia -. Sì, perché il Pd locale, dopo aver autorizzato la Simonetti anni fa, si è dichiarato nel 2018 contrario a questa realizzazione. E altrettanto fece il Centro destra quando presentò una mozione per mano della consigliera Anna Menghi per escludere tassativamente questa possibilità. Ci attendiamo quindi che il Consiglio Comunale respinga con l'unanimità dei voti contrari le proposte che arriveranno, senza se e senza ma». «Se questo è il modello di sviluppo che la politica cittadina ha in testa, non abbiamo futuro! - spiega Miliozzi - Cemento, profitto, mancanza di idee e di visione. Quest'atto va portato in Consiglio comunale, la giunta non faccia la furba per evitare il confronto con la città. Noi diciamo no a un nuovo centro commerciale a Piediripa. Nel 2019 abbiamo votato all'unanimità un emendamento alla proposta di deliberazione n.77/2018 che testualmente diceva invitiamo l'amministrazione ad intraprendere, per quanto di sua competenza, tutte le azioni possibili al fine di evitare l'insediamento del nuovo centro commerciale. Dove sono i consiglieri che votarono questo emendamento? Oggi alcuni di loro sono diventati assessori e hanno cambiato idea, ne risponderanno alla loro coscienza e ai loro elettori».

l. f.

