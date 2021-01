MONTECASSIANO Si sono svolti ieri pomeriggio, nella chiesa di Valle Cascia, i funerali della 78enne Rosina Carsetti. Un ultimo saluto in forma privata, come voluto dai familiari, con una quindicina di persone all'interno della chiesa. Tra questi il marito della donna, Enrico Orazi, i figli Arianna ed Enea Orazi, il nipote Enea Simonetti e alcuni amici. Fuori una dozzina di persone tra vicini e conoscenti di Rosy, che non sono potuti entrare. A officiare la cerimonia, durata poco più di mezz'ora, don Franco Pranzetti.

Il feretro della donna, una bara di pino bianco e un cuscino di rose appoggiato sopra, è arrivato in chiesa alle 15. Durante la funzione nessuno dei presenti è intervenuto per un ricordo della donna e al termine della cerimonia i primi che sono usciti sono stati il marito della donna, Enrico Orazi, e il figlio Enea che non hanno voluto rilasciare dichiarazioni e si sono diretti verso il cimitero. «Rosy era una persona squisita, dolce e brava. Quanto accaduto mi ha addolorato, non se lo meritava - racconta una conoscente della vittima che ha atteso insieme ad altri fuori dalla chiesa l'uscita del feretro della 78enne per poterle dare un ultimo saluto -. Mi auguro che presto si scopra la verità su quanto accaduto. L'ultima volta che la vidi fu a inizio dicembre, in parrucchiera, e non era più solare come un tempo».

