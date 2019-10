L'86% dei laureati Unimc trova lavoro entro 5 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REPORTMACERATA Trovare un posto di lavoro è più facile per chi frequenta Unimc. E il Career Day 2019 che si terrà il prossimo 18 ottobre darà ancora più opportunità agli studenti che frequentano l'ateneo, visto che le 50 imprese ammesse a partecipare sono quelle che dispongono di almeno una posizione aperta, ossia la possibilità di attivare un tirocinio extracurriculare retribuito o una posizione lavorativa per assunzione o apprendistato. Che il tasso di occupazione dei laureati magistrali dell'Università di Macerata sia in crescita...