Istituto Confucio, la sede pronta a settembre 2020

MACERATA Sono in corso i lavori di restauro di Villa Lauri che riguardano il primo stralcio che ricomprende il corpo centrale ed est dell'edificio storico finalizzati a realizzare la sede dell'Istituto Confucio, con aule, laboratori, biblioteca, uffici, residenza con 25 posti letto. Il totale del finanziamento è di 5.500.000 euro e la fine lavori prevista è per settembre 2020. Interventi che riguardano restauro, recupero e ristrutturazione edilizia dei blocchi centrale ed ovest dell'edificio principale che, insieme agli altri immobili sparsi nei quattro ettari e mezzo di parco, si sviluppa su una superficie lorda di oltre quattromila metri quadri. Sulla base dell'accordo stipulato con il quartier generale degli Istituti Confucio della Repubblica Popolare Cinese, che ha concesso all'ateneo un cofinanziamento di due milioni di euro, all'interno della villa sarà realizzata la sede di un Istituto Confucio Modello, costituito da spazi bibliotecari, sale riunioni, laboratori didattici, uffici, oltreché una residenza universitaria per studenti e docenti dell'istituto.

Il piano

Unimc ha attivato le procedure per gli altri interventi da realizzare all'interno dell'edificio: attraverso l'utilizzo di una quota dei fondi ricevuti nell'ambito dell'accordo di programma siglato con il Miur nel 2017, provvederà al recupero dell'ala est dell'edificio principale, mentre con i fondi che riceverà nell'ambito della Legge 338/2000, rimetterà in funzione i vari padiglioni distribuiti all'interno del parco. Una sede di così grande prestigio rappresenterà uno straordinario centro culturale, scientifico e socioeconomico dedicato alla galassia Cina in grado di offrire una ribalta internazionale a Macerata e al suo territorio.

