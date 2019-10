Isole ecologiche e porta a porta differenziata al top

L'AMBIENTE

MACERATA Isole ecologiche e Centro del riuso sono due tasselli essenziali che, abbinati alla raccolta differenziata porta a porta, che dalla sua adozione ha fatto fare un salto di 20 punti percentuali, consentono al comune di Macerata di registrare il miglior dato provinciale di raccolta, che si attesta al 75%, di cui il 40% è quello della cosiddetta parte organica. Questo ha fatto sì che il capoluogo risulti essere tra i comuni italiani in cui la Tari, il tributo sui rifiuti, è meno cara. Una città virtuosa grazie alle politiche ambientali adottate. Macerata risulta la quarta città con i costi più bassi con una differenza percentuale rispetto al 2015 di -2,7: si è passati infatti dai 183,96 euro del 2015 ai 178,34 del 2016, ai 175,38 del 2017 per tornare ai 179,98 del 2018 e del 2019. Anche la razionalizzazione delle isole ecologiche in città è stata una mossa vincente che ha contribuito in maniera decisiva a questo traguardo, in quanto si è passati dalle 4 isole ecologiche presenti prima a Macerata alle 2 attuali. Soprattutto l'apertura di quella di Fontescodella, aperta tutta la settimana con orari sia mattino che pomeriggio, compresa la domenica mattina, è un servizio risultato importante e gradito ai cittadini. Accanto a ciò agisce il Centro del riuso, altra scelta recepita positivamente dalla cittadinanza. Questo polo si è affacciato accanto alle isole ecologiche di Fontescodella e Piediripa. Questo ha contribuito a ridurre la quantità di rifiuti, anche se i risultati non sono comparabili con la differenziata o col porta a porta, però il ruolo di questo centro è ancora più virtuoso in quanto evita che si crei il rifiuto. Tra i prossimi passi ci sarà anche l'adozione del microchip nei sacchetti della differenziata. Un elemento che aprirà il percorso che dovrà arrivare alla tariffa puntuale.

