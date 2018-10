Investimenti sugli ospedali Pieve, il Comune in ritardo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STRATEGIA MACERATA «Se Macerata non dovesse rispondere il tempo utile la collocazione del nuovo ospedale sarebbe a San Severino»: la frase celebre, di alcuni giorni fa, del governatore della Regione Marche Luca Ceriscioli voleva essere forse un segnale esplicito al primo cittadino di Macerata Romano Carancini che da un anno cerca di uscire dal pantano, in cui si è infilato volontariamente con tutto il suo apparato, legato all'indicazione di una ex discarica nel terreno in cui si sarebbe dovuto realizzare il nuovo ospedale provinciale.I...