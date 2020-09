Intervalliva, annunciato il progetto definitivo

MACERATA Entro i prossimi mesi il progetto definitivo e poi quello esecutivo dell'intervalliva via Mattei-La Pieve con la possibilità di accelerare le tempistiche con la procedura dell'appalto integrato. Lo ha annunciato il ministro a Trasporti e Infrastrutture Paola De Micheli nella visita pre elettorale in città. Il progetto dell'intervalliva, con l'uscita della superstrada dallo svincolo di Campogiano sino alla rotonda di via Mattei, è già finanziato con i 43 milioni di euro stanziati da Stato ed enti locali. Entro novembre dovrebbe giungere il progetto definitivo per arrivare poi all'esecutivo. A quel punto si potrebbe intraprendere la strada della procedura di appalto integrato che doveva scadere alla fine di quest'anno, ma che il governo ha invece prorogato sino al 31 dicembre 2021: con questo strumento si darebbe più rapidità alla realizzazione dell'intervalliva. Il progetto prevede uscita della superstrada in località Campogiano, si attraversa il fiume Chienti e si incrocia la strada Carrareccia arrivando così alla Pieve per poi aggirare il passaggio livello e giungere in via Mattei alla rotonda sotto il palazzetto dello sport. Per quanto riguarda il passaggio a livello di Collevario, c'è già l'accordo con le Ferrovie dello Stato per realizzare il sottopasso solo per autovetture, in quanto la pendenza non consente il passaggio di mezzi pesanti.

m. g.

