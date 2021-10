Interrogazione in Consiglio sull'immobile di via Gramsci

MACERATA Consiglio comunale lunedì 25 e martedì 26 ottobre, alle 16.30.

I lavori prenderanno il via con la discussione delle tre interrogazioni che riguardano l'assegnazione degli alloggi di edilizia sperimentale (Alberto Cicarè Strada comune - Potere al popolo), il contratto di sviluppo e il rilascio dell'immobile di proprietà comunale che si trova in via Gramsci n. 2,4, 6 (Narciso Ricotta del Pd). Il Consiglio è chiamato poi ad approvare il regolamento di disciplina della Tari. Gli ordini del giorno riguardano l'inizio dell'anno scolastico (Ninfa Contigiani del Pd e altri consiglieri di minoranza) e alla gratuità dei musei per le scuole cittadine (Stefania Monteverde di Macerata bene comune e altri consiglieri di minoranza).

Infine le mozioni relative al contrasto all'emergenza climatica (Cicarè), al museo Dante Ferretti e alla scuola di alta formazione (David Miliozzi di Macerata insieme e altri consiglieri di minoranza), all'organizzazione del Festival del cinema all'arena Sferisterio (Andrea Perticarari del Pd e altri consiglieri di minoranza) a fascismo, antifascismo ed emergenze democratiche (Pierfrancesco Castiglioni di Fratelli d'Italia e altri consiglieri di maggioranza) e infine alla determina dell'Asur Marche Area vasta n. 3 n. 1370/av3 del 22 settembre scorso (Ricotta e altri consiglieri di minoranza).

r. m.

