Inquinamento e nuove scuole È rivoluzione al piano dei bus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SERVIZIOMACERATA Miglioramento della qualità del servizio di trasporto pubblico locale, potenziamento dei sistemi di mobilità sostenibile e riduzione della quantità delle auto in circolazione per abbattere l'inquinamento. Sono gli obiettivi su cui sta lavorando l'amministrazione comunale per rendere più competitivo il trasporto pubblico locale, rendere più accessibile la città e migliorare la qualità dell'ambiente. Il pianoE uno strumento importante approderà nei prossimi mesi al vaglio e all'approvazione del consiglio comunale, si...