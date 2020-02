Influenza verso il picco è pronta una task force

L'EPIDEMIA

MACERATA Centinaia di maceratesi a letto con l'influenza. L'inverno insolitamente mite ha rinviato l'appuntamento con il picco influenzale che è previsto in questi giorni. Pronta una task force per fronteggiare eventuali emergenze ma nessun aumento di accessi tuttavia si è registrato al pronto soccorso finora e solo un giorno, lunedì 27 gennaio, è scattato il blocco dei ricoveri per un afflusso alto di pazienti. «Nel mese di gennaio si sono verificati 3.263 accessi al pronto soccorso di Macerata dice il primario del reparto, Emanuele Rossi- che è in linea con i dati che registriamo in questo periodo dell'anno. Facendo una proiezione sui dodici mesi si può calcolare che arriveremo entro l'anno ai 37/38 mila accessi che sarebbero anche inferiori ai 40.600 del 2019. Per questo dico che siamo in linea, direi addirittura al di sotto della media che abbiamo registrato nel passato. Dunque posso affermare che particolari problemi legati all'influenza non ne abbiamo registrati, al di là di quelli ordinari. Per dare un'idea, in questo momento abbiamo in gestione al pronto soccorso 26 pazienti e, con dispnee cioè difficoltà respiratorie, abbiamo solamente tre persone che hanno un'età vicina o oltre i novanta anni. Pazienti che presentano polipatologie che sono complicate magari dalla forma influenzale. Nessuna criticità, al punto che quest'anno sono stati bloccati i ricoveri ordinari solamente il 27 gennaio, perché si era verificato un minimo di iper afflusso. Al di là di quel giorno non abbiamo mai attivato questa procedura nella stagione invernale legata all'influenza, mentre in passato ciò si era verificato diverse volte».

Il focus

Naturalmente il focus di queste ore è legato al coronavirus che sta tenendo tutto il mondo col fiato sospeso. Chiaramente anche l'ospedale di Macerata, come tutti quelli italiani, si attiene a procedure che sono state stabilite dal Ministero della Sanità e che consentono, nel caso di accertamenti di eventuali casi di persone infette, di procedere attraverso un protocollo ben definito. Macerata presenta una comunità cinese piuttosto ampia, legata in parte anche all'Istituto universitario Confucio, che ha ovviamente rapporti stretti con quel paese. Ma nei locali del pronto soccorso, sinora, nessun cinese ha fatto capolino. L'influenza tradizionale ha comunque le ore contate: se siamo in questi giorni nel picco di massima espansione, presto inizierà la curva discendente e ci sarà sempre meno possibilità di ammalarsi da parte dei soggetti più a rischio che rimangono sempre gli anziani ed i bambini.

Il picco

«Il picco tradizionale dell'influenza avviene tra la fine di dicembre e la fine di gennaio sottolinea il primario del pronto soccorso- penso che dopo la metà di febbraio la situazione tenderà ad assestarsi e poi, col rialzo delle temperature chiaramente le forme respiratorie legate al freddo tenderanno a rientrare e scomparire. Dunque se il meteo non farà scherzi io credo che tra il 10-15 febbraio la situazione influenzale avrà un calo rispetto all'apice che raggiunge in questo periodo». Da segnalare invece la mancanza di medici. In particolare di quelli dell'urgenza, quelli che operano al Pronto soccorso. «I turni sono coperti in maniera regolare in reparto afferma Rossi- però dobbiamo ricorrere alle prestazioni straordinarie, attività aggiuntiva rispetto all'orario di base perché chiaramente siamo sotto organico di 4 medici di pronto soccorso a Macerata ed altrettanti anche a Civitanova. La criticità ha respiro nazionale e non solamente locale ed è una situazione con cui dobbiamo fare i conti. A livello locale, grazie a prestazioni di straordinario che vengono svolte dai nostri medici, riusciamo ancora a far funzionare tutti i servizi senza particolari difficoltà, riuscendo anche a far andare in ferie i lavoratori. Per il momento il sistema si tiene, non so fino a quando».

Il problema

Il problema non è neppure economico, le coperture finanziarie ci sono ma i concorsi che vengono banditi dall'Asur spesso vanno deserti e non si riescono a trovare medici di pronto soccorso da inserire nella pianta organica della sanità maceratese. Una soluzione potrebbe arrivare attraverso l'assunzione temporanea di medici non specialisti, anche neo-laureati da iscrivere però contemporaneamente in sovrannumero alle Scuole di specializzazione in Medicina d'urgenza. Una proposta questa, presentata al Senato nei mesi scorsi con un documento redatto da oltre 200 direttori della Medicina d'urgenza di tutta Italia. «L'Asur ci ha sempre sostenuto per sistemare gli organici, -conclude Rossi- ma non si trovano più medici che vogliano svolgere l'attività di pronto soccorso».

Mauro Giustozzi

