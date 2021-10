Infiltrazioni, urgenti i lavori su gradinate e corridoio

MACERATA Presentati da diversi mesi dal Comune i progetti per accedere ai fondi messi in campo dal Governo per la Rigenerazione urbana. Sviluppato un articolato intervento legato alla sostenibilità del Castrum e al suo elemento di riferimento come lo Sferisterio. Urgente la sistemazione delle gradinate e del corridoio innocenziano per evitare allagamenti e le attuali infiltrazioni d'acqua. «Pensiamo di intervenire a brevissimo termine», ha sapere l'assessore Silvano Iommi. Quanto al corridoio innocenziano l'idea è quella di togliere gli infissi in legno e ripristinare quelli originali in ferro dell'Ottocento per rendere gli spazi più visibili per poi appunto dedicare lo spazio ad esposizioni. C'è poi l'aspetto della riqualificazione urbanistica della città e di alcuni luoghi che una volta erano anche di aggregazione: il recupero delle fonti storiche. La pulizia, la riscoperta e il restauro di lavatoi e fonti storiche della città stanno diventando anche un motivo di interesse. Il Comune ha da poco presentato tre progetti multimilionari per la riqualificazione di alcune aree della città (via Trento e zona Pace tra gli altri), conta di chiudere a breve quello per Rampa Zara ed ovviamente anche lo Sferisterio. Sempre con il sostegno del governo Draghi. Come ha annunciato, non senza una vena polemica all'indirizzo della passata amministrazione comunale guidata dall'ex primo cittadino Romano Carancini, l'assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale è appena stata presentata la pratica per il progetto Sferisterio con la richiesta di un finanziamento da 1,8 milioni di euro per sistemare alcune criticità che si sono manifestati negli ultimi anni, iniziando dalle infiltrazioni d'acqua. Si discute anche sull'origine delle infiltrazioni, secondo alcuni i lavori fatti anni fa per la sistemazione della platea e del palco, secondo altri sono gli effetti della posa in opera delle sedie con i fori a terra. In ogni caso, l'obiettivo è quello di mettere mano al monumento simbolo della città. Per ora siamo alle dichiarazioni di intenti ed anche alle accuse, di inerzia, mosse appunto dall'assessore Marchiori all'indirizzo dei vecchi amministratori.

l. pat.

