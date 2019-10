Infiltrazioni pure allo Sferisterio e non c'è traccia di un intervento

IL MONUMENTO

MACERATA Infiltrazioni di acqua allo Sferisterio. Dopo il palazzetto dello sport di Fontescodella e lo stadio Helvia Recina, un altro simbolo della città, anzi il simbolo di Macerata nel mondo, alle prese con infiltrazioni di acqua piovana che interessano i locali sottostanti la struttura, in particolare bagni, grotte di attraversamento e magazzini. Un problema che non è venuto a galla ora, ma di cui il monumento cittadino soffre da parecchio tempo. Ed a cui, al momento, una soluzione non è stata ancora individuata.

La mozione

Del resto parliamo di un manufatto che conta 200 anni e, quindi, da un lato l'usura del tempo dall'altro le tecniche costruttive dell'Ottocento, hanno fatto emergere questa criticità. Che è stata riportata d'attualità tramite una mozione in consiglio comunale preannunciata dalla minoranza, e firmata da Anna Menghi, Deborah Pantana, Francesco Luciani, Riccardo Sacchi, Paolo Renna, Maurizio Mosca e Gabriele Mincio. «Lo Sferisterio è il monumento simbolo della città e le attività che vi si svolgono hanno un'importante ricaduta economica sull'intero territorio», si legge nella mozione», ma «dalle gradinate ci sono importanti infiltrazioni di acqua che comportano evidenti macchie di umidità nei locali sottostanti (bagni, grotte di attraversamento, magazzini) tali da rendere necessario ogni anno prima della stagione estiva la ritinteggiatura di tali locali».

La sollecitazione

A preoccupare i firmatari è il fatto che «seppur siano stati sentiti il Soprintendente e varie aziende per eventuali lavori di impermeabilizzazione, non esiste una relazione tecnica che chiarisca la portata del problema e le conseguenti modalità risolutive». Per questo si impegna la giunta «a provvedere con ogni urgenza a un approfondimento tecnico, possibilmente con risorse interne, al fine di individuare la corretta modalità di intervento». Il problema delle infiltrazioni è noto all'amministrazione comunale che ha anche tentato, in questi anni, di individuare soluzioni mini invasive per porvi rimedio, senza però riuscire ad annullare la problematica.

Le difficoltà

«Siamo a conoscenza di queste infiltrazioni ha affermato il sindaco, Romano Carancini- e abbiamo affrontato la questione sia con la Soprintendenza che con esperti di aziende nazionali che producono materiali in grado di poter capire se è necessario un intervento radicale o uno meno invasivo. Si tratta di infiltrazioni di acqua piovana piuttosto diffuse, non gravissime, ma sicuramente occorre un intervento. Il lavoro di questi anni è stato quello di capire come poter intervenire, anche per la problematicità che ci è stata illustrata dalla stessa Soprintendenza. La soluzione sarebbe effettuare un intervento massiccio, molto impattante sullo Sferisterio, ma che poi ricostituisca nella stesso modo la situazione». Scartata quindi una soluzione tampone che possa perlomeno bloccare queste infiltrazioni fino a quando i lavori profondi sul monumento per eliminare le infiltrazioni saranno ineludibili. «L'intervento superficiale attraverso l'applicazione di materiali isolanti non è possibile ribadisce il sindaco - per cui alla mozione dei consiglieri di minoranza noi risponderemo sì, facendo effettuare una relazione tecnica; poi occorrerà programmare l'intervento, investendo risorse importanti, per arrivare alla risoluzione del problema. Voglio anche dire, però, la tinteggiatura sugli spazi comuni dei servizi è un intervento che l'amministrazione comunale fa a prescindere dall'infiltrazione di acqua».

I lavori

«In questi anni - conclude Carancini - abbiamo programmato dei lavori di manutenzione straordinaria sullo Sferisterio. Basti ricordare quello che mancava da 25 anni e che ha riguardato il palcoscenico: oggi il sistema adottato consente la rimozione delle tavole che lo ricoprono salvaguardandole dalle intemperie invernali. In passato, invece, si avevano costi ingentissimi perché ogni anno bisognava sostituirle. Intervento concluso lo scorso anno».

Mauro Giustozzi

