Industrie culturali Fondi ministeriali ai piani di ricerca

I FINANZIAMENTI MACERATA L'Università di Macerata attira risorse per lo sviluppo del territorio: l'Ateneo è stato premiato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la lotta alla contraffazione con un finanziamento di 60 mila euro per un progetto sulle industrie culturali e creative. La somma consentirà di attivare due assegni di ricerca per figure specifiche di Manager per il trasferimento di conoscenze che opereranno a supporto di queste particolari imprese del territorio relativamente allo sviluppo e alla tutela...