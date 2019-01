Incubo della droga killer raddoppiate le overdose

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EMERGENZAMACERATA Macerata prima nelle Marche per morti per overdose, un primato tutt'altro che invidiabile per la provincia. Una preoccupazione vissuta in primis dai genitori che hanno figli in età preadolescenziale e adolescenziale, bersagli preferiti degli spacciatori proprio per la loro fragilità e per quella propensione, tipica di quell'età, a voler sperimentare, mossi da una molla tanto potente quanto pericolosa in questo caso: la curiosità. I numeriI dati parlano chiaro e non lasciano spazio a illusioni: in provincia in tredici...