Incidente in scooter, muore un ragazzo di 25 anni

LA TRAGEDIAMACERATA Perde il controllo del suo scooter, finisce sulla recinzione di un'autofficina e muore. È la tragica fine di David Paredes, venticinquenne originario del Perù e residente a Macerata. L'incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30. Il ragazzo stava percorrendo via Martiri delle Foibe, poco prima dell'incrocio per la località Montanello. L'ipotesi Paredes avrebbe fatto tutto da solo. Stando ai primi accertamenti non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell'incidente e non si esclude che il...