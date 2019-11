In zona Pieve si tratta ancora per il terreno

LE PROSPETTIVE

MACERATA Sono passati due anni, e qualche giorno, da quel fine ottobre del 2017 quando l'assemblea dei sindaci dell'Area Vasta 3 votò a grande maggioranza la proposta di realizzazione del nuovo ospedale provinciale alla Pieve, nell'area indicata dal Comune di Macerata. Sono passati due anni e sulla strada che porterà alla realizzazione della struttura sanitaria c'è un piccolo ostacolo legato alla proprietà dell'area. Il Comune aveva prima indicato una zona in gran parte pubblica scoprendo poi che era stata per anni usata dallo stesso Comune come discarica (e dunque non esattamente idonea a cambiare veste), poi è scesa più a valle sempre alla Pieve e ha indicato il terreno di un privato che però ad oggi non ha dato segni di voler accettare la proposta formulatagli. Insomma, quello che sembrava l'unico punto concreto della proposta del Comune si sta tramutando in quello di maggiore criticità. Sono oramai parecchi mesi che la discussione va avanti tra perizie, valutazioni e controproposta ed il silenzio su questo fronte sembra foriero di un risultato negativo. Dunque si riaffaccia l'ipotesi dell'esproprio nella speranza che l'iter burocratico si perfezioni prima del rinnovo del Consiglio regionale delle Marche fissato per il 2020: una tempistica obbligata dalle diverse posizioni politiche in campo. Il centrosinistra ha sempre sostenuto il progetto e la giunta Ceriscioli ha fatto da subito quanto nelle sue possibilità, il centrodestra si è sempre dichiarato contrario alla struttura alla Pieve per una lunga serie di motivi. Senza considerare il fatto che un ulteriore rinvio legato all'acquisizione del terreno rilancerebbe le mai sopite polemiche del fronte civitanovese che chiede di affrancarsi dal capoluogo anche per i servizi ospedalieri. Avanza invece il lavoro della commissione tecnica chiamata ad esaminare il progetto presentato da Itinera spa: la conclusione dei lavori è annunciata a breve.

