In via Mattei sistemazione dell'asfalto deformato

MACERATA Era in programma per ieri la partenza dei lavori di manutenzione della semicarreggiata di via Mattei, direzione via Roma, danneggiata dalle radici degli alberi che affiorano e deformano l'asfalto. Per l'esecuzione delle opere di riparazione e di rifacimento del manto stradale sarà chiusa al traffico l'intera corsia che dalla rotatoria di via Tucci si dirige verso via Roma e, a seconda delle necessità di cantiere, eseguire anche temporanei scambi di corsia Per assicurare piena sicurezza allo svolgimento dei lavori che sono affidati alla ditta Claudio Salvucci di Pollenza, il Comando di Polizia locale ha emesso un'ordinanza di modifica alla circolazione dei veicoli che resterà in vigore fino a venerdì 27 agosto e comunque fino al termine dei lavori. In particolare saranno istituiti: in via Mattei, all'altezza della rotatoria di via Tucci divieto di transito con sbarramento nel tratto compreso tra la rotatoria e via Roma; temporaneo scambio di corsia, se necessario, nel tratto interessato dai lavori divieto di sorpasso e limite massimo 30 km/h, nel tratto interessato dai lavori; in via dei Velini incrocio via Corelli-via Ghino Valenti (rotatoria) in località Villa Potenza; direzione obbligatoria verso via Ghino Valenti, per autobus e autocarri con portata superiore a 35 q che devono raggiungere via Roma; in via Pancalducci incrocio rotatoria via Braccialarghe (rotatoria) direzione obbligatoria diritto verso corso Cairoli, per autobus e autocarri con portata superiore a 35 q che devono raggiungere via Roma.

