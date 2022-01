In Tribunale sarà necessario il Green pass per avvocati, periti e ausiliari dei magistrati

MACERATA Per avvocati, periti e ausiliari dei magistrati sarà necessario il Green pass per entrare in Tribunale. Il certificato verde non sarà richiesto ai testimoni e alle parti del processo. È quanto disposto con un documento congiunto a firma del presidente del Tribunale di Macerata e del procuratore capo facente funzioni Claudio Rastrelli, il Green pass per entrare negli uffici giudiziari sarà obbligatorio fino alla cessazione dello stato di emergenza fissato, ad oggi, al prossimo 31 marzo. Nello specifico gli addetti alla vigilanza controlleranno il possesso del certificato verde ad avvocati, periti, altri ausiliari dei magistrati, giudici popolari, tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo una propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato negli uffici giudiziari, anche sulla base di contratti esterni come ad esempio gli addetti al servizio di pulizia, personale e addetti alla manutenzione, al servizio bar, al rifornimento di distributori automatici, corrieri, nonché per tutti coloro che accedono non nella veste di utenti dei servizi erogati dagli uffici giudiziari ma come semplici visitatori (es. pubblico delle aule di udienza, ecc.). Sono esclusi dalla verifica gli altri soggetti che accedono agli uffici giudiziari quali testimoni e parti dei processi, nonché gli utenti a qualsiasi titoli dei servizi erogati nel palazzo di giustizia.

