«In questa fase necessari responsabilità e senso civico»

MACERATA «Non possiamo dire che siamo felici di queste regole. Anzi, non ci piacciono. Però siamo contenti che tutti le rispettino altrimenti è una presa in giro per chi come noi le ha sempre rispettate». Gianluca Tittarelli, direttore del centro commerciale Val di Chienti di Piediripa, commenta così le normative contenute nell'ultimo Dpcm governativo che dispone la chiusura nei giorni prefestivi e festivi non solo dei centri commerciali tradizionali, ma anche dei parchi commerciali, cosa che ha provocato la protesta di strutture come il Corridomnia e il polo di Montecassiano. «Chi è stato sinora maggiormente danneggiato siamo stati noi dei centri commerciali prosegue Tittarelli - che siamo stati chiusi sia nel lockdown primaverile che poi nel penultimo Dpcm di novembre che consentiva invece l'apertura ai parchi commerciali. Abbiamo rispettato le regole, anche se venivamo penalizzati e siamo tuttora penalizzati perché i due mesi di novembre e dicembre rappresentano per le attività commerciali il periodo in cui si impenna il fatturato dell'anno. Con senso civico e di responsabilità tutti debbono prendere atto di queste regole che sono state emanate e rispettarle. Che qualcuno adesso si agiti mi pare abbastanza inutile davanti ad una normativa specifica che non lascia spazio ad interpretazioni di sorta».

