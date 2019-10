In programma la realizzazione di un auditorium da cento posti

LA SISTEMAZIONE

MACERATA Il prossimo passo previsto dal piano di risistemazione della biblioteca sarà la realizzazione di un auditorium di circa cento posti nel piano sottostante, quello che in parte si colloca anche su via Crispi. Qui saranno sistemati gli archivi e un ulteriore salone che sarà reso funzionale in futuro attraverso ulteriori finanziamenti. Ma non basta: insiememe al piano terra e a quello sottostante tornerà ad essere utilizzabile la sala Specola che si trova all'ultimo piano del complesso edilizio e che potrà essere fruibile. Tutto ciò si aggiunge ai lavori fatti in precedenza che fanno della biblioteca un polo importante nel centro storico, gratuito, non solo sotto il profilo culturale, ma anche turistico, visto che è inserita nel City tour per visitare la Sala degli specchi e la biblioteca storica. La Mozzi Borgetti diventerà quindi un luogo sia fisico che digitale visto che tutto quello che c'è è anche sulla biblioteca online e lo si può ottenere attraverso la piattaforma Opac, un sistema gratuito per il prestito di libri digitali che possono essere scaricati sul proprio e-book come un libro cartaceo. Si tratta di un nuovo servizio che sta riscuotendo molto successo soprattutto tra i giovani.

