«In previsione stalli e punti di scambio per bici elettriche»

MACERATA «Nel Piano urbano della mobilità sostenibile è prevista un'attenzione specifica allo sviluppo della mobilità ciclabile». L'assessore alla mobilità Mario Iesari entra pure nel merito di quanto si sta approntando. «Anche una parte del progetto Iti prevede mobilità ciclabile elettrica e bike sharing elettrico. Stiamo sviluppando il progetto che prevede punti di scambio di bici elettriche, acquistate dal Comune e gestite da un concessionario, pensate soprattutto per gli studenti universitari. L'investimento sulla mobilità ciclabile prevede anche stalli per le bici dei singoli cittadini, da allestire nei punti nevralgici, come la stazione ferroviaria, i terminal dei bus, i parcheggi, il centro storico, ma anche le periferie e le frazioni. I progetti sono stati inviati in Regione e siamo in attesa del finanziamento».

La sollecitazione

Tutte queste intenzioni sono state esternate dall'amministratore comunale nei giorni scorsi in consiglio comunale in risposta a un'interrogazione del consigliere David Miliozzi, il quale aveva chiesto alla giunta «se verranno istituiti spazi per il parcheggio delle biciclette e i relativi stalli in aree strategiche della città; se, in prossimità di questi stalli, saranno previsti spazi di ricarica per le bici elettriche» e, infine, «se è possibile ragionare sul coinvolgimento di aziende specializzate nel bike sharing». Una risposta che ha soddisfatto in parte il rappresentante del gruppo di maggioranza Pensare Macerata, ma che non gli ha impedito di sollecitare ulteriormente la giunta chiedendo azioni concrete . «Cerchiamo ha infatti replicato Miliozzi - di essere più veloci con gli stalli, almeno per dare un segnale».

