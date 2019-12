In pratica, abbiamo a disposizione un certo numero di metri quadrati all'anno che non abbiamo mai sforato». Le telecamere che coprono buona parte del centro storico finora non sono riuscite a debellare completamente questo fenomeno, anche se in qualche circostanza hanno contribuito a far scoprire gli autori di atti vandalici e lo saranno in particolare, probabilmente, per individuare chi ha imbrattato i muri anche di recente.

La videosorveglianza

«Sia per eventi legati ad affissioni abusive che, soprattutto, a muri imbrattati con scritte di vario genere, non mi riferisco però a quelle che riguardano il questore Pignataro, afferma l'assessore Iesari- la videosorveglianza nelle zone prossime ai luoghi dove alcuni di questi episodi di vandalismo si sono verificati, in particolare gli ultimi graffiti segnalati, è attiva e credo che nelle prossime settimane ci sarà un lavoro di indagine per risalire, proprio attraverso a quelle telecamere, ad individuare chi è stato o chi sono stati gli autori di quel genere di imbrattamento. Quindi gli occhi elettronici già presenti in città possono risultare molto utili per scoprire chi opera facendo un danno non solo all'amministrazione comunale ma direi alla comunità intera perché poi quei costi di risanamento sono a carico dei maceratesi tutti». Il fenomeno delle scritte e dei muri imbrattati in città è costante tutto l'anno, con una flessione che si registra solo nel periodo estivo. «È indiscutibile che rispetto alla periferia siano le zone centrali quelle predilette da questi writers improvvisati -sottolinea Iesari -. Le scritte vengono effettuate approfittando delle ore notturne per cui non è semplice l'operazione di controllo che pure viene svolta dalle forze dell'ordine. Resta il fatto che l'azione che si può mettere in campo deve essere ambivalente: da un lato aumentare l'opera di dissuasione verso chi attua comportamenti scorretti e dall'altro reprimere chi non sta alle regole». Accanto a ciò il 2020 dovrà essere anche l'anno della partenza del piano di rigenerazione del centro storico grazie agli investimenti pubblici sostenuti con i fondi Iti, gli Investimenti Territoriali Integrati ottenuti grazie al percorso In-Nova. Gli interventi riguarderanno soluzioni urbanistiche, edilizie e di arredo urbano che valorizzino gli spazi tenendo conto del tessuto urbano, del sistema viario e pedonale, del piano delle luci già avviato con l'appalto dell'illuminazione pubblica, del sistema dei beni culturali: dalle panchine al verde pubblico, dalla segnaletica agli itinerari nella città, dalle piazze agli angoli del centro.

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA