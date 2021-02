IN PIAZZA PIZZARELLO UNIMC DEVE FORMALIZZARE GLI ATTI DI COMPRAVENDITA

IL REPORT

MACERATA Di annunci se ne fanno parecchi, anche a cadenze fisse, meglio ancora se sotto elezioni, ma al dunque il panorama dei grandi palazzi vuoti in città non accenna a modificarsi. L'evidenza maggiore è quella del centro storico, anche se nel cuore della città qualche timido segnale di un cambio di clima inizia a manifestarsi, per ora per iniziativa dei privati.

La svolta

Ieri sono partiti, per iniziativa di un privato che ha di recente acquistato i locali, i lavori di restauro della ex Upim di Galleria del commercio, locali chiusi dai tempi appunto della cessata attività in quella sede della nota azienda commerciale. Dovrebbero trovare a breve nuova vita anche i locali della Provincia sede in passato del bar Venanzetti e di via Gramsci. Poi però tanto silenzio istituzionale. Nessun cenno da Bankitalia, proprietaria del monumentale ed enorme edificio di via Matteotti chiuso da più di dieci anni. All'inizio l'Istituto di vigilanza motivò la chiusura, tra alcune altre in Italia, della sede di Macerata con l'esigenza di una riorganizzazione e disse che avrebbe messo in vendita il tutto a un prezzo indicato in cinquanta milioni.

Le stime

Stime forse romane, visto che da allora nessuno ha pensato mai di trattare il palazzo a quella cifra. Ora si parla di 7-8 milioni ma anche su queste cifre di compratori non se ne vedono. Resta il fatto che l'edificio chiuso è una ferita aperta nel centro storico maceratese, nessuna soluzione sembra in vista, sarebbe interessante chiedere a Bankitalia se pensa di lasciare tutto sprangato ancora per molti anni oppure trovare - di concerto con gli Enti locali e le istituzioni culturali - una soluzione condivisa.

Il palazzo

Altro edificio monumentale semivuoto è quello che in piazza della Libertà ospita prefettura e questura: palazzo storico di proprietà della Provincia che occupa un intero lato della piazza con relativa Loggia dei Mercanti, monumento tanto simbolico quanto sostanzialmente inaccessibile ai maceratesi. Nessun segnale arriva dalla Provincia: la questura aveva attivato un protocollo d'intesa per il trasferimento degli uffici, silenzio dalla prefettura che dispone di spazi enormi e monumentali pur essendo ridotta a poche unità. Sempre la Provincia è proprietaria di un altro grande immobile poco utilizzato, il palazzo di via Armaroli che è sede dell'Ufficio scolastico provinciale. Anche in questo caso spazi immensi per pochi impiegati superstiti delle diverse decine di qualche decennio fa. Dal pubblico al privato: di fronte al palazzo sede dell'Ufficio scolastico c'è l'ex convento delle Monachette, chiuse da quando le suore si sono trasferite nella periferia cittadina. A proposito di periferia, c'è l'ex Inam di via Alfieri. Anche in questo caso la proprietà è di un privato, l'immobile è chiuso da anni ed è stato oggetto di blindature rinnovate per via del fatto che veniva scelto dai clandestini per farne un dormitorio, nella migliore delle ipotesi.

Gli immobili

Tornando in centro altro immobile vuoti è quello che ospitava la scuola media Mestica, chiuso dopo lo sciame sismico del 2016 e ceduto dal Comune nella partita di giro che ha portato alla realizzazione del nuovo plesso scolastico alle Casermette. La ex Mestica di via dei Sibillini attende ora una sua collocazione. Unimc ha pure affrontato e risolto alcune emergenze urbanistiche provocate da questi grandi contenitori rimasti vuoti o da operazioni immobiliari bloccate dalla crisi. In piazza Pizzarello Unimc, per la realizzazione del nuovo polo formativo, attende il via libera per formalizzare gli atti di compravendita, quanto al primo piano del palazzo Bnl in piazza Oberdan per ora c'è un contratto di affitto, locali a disposizione dell'Ateneo e saranno destinati ad uffici amministrativi. Infine il palazzo ex catasto di piazza Mazzini: anche in questo caso l'immobile è vuoto in attesa di un acquirente. Prima la crisi ed ora il Covid non ha di sicuro aiutato i movimenti immobiliari, molti operatori sono rimasti alla finestra in attesa di tempi migliori.

Luca Patrassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

