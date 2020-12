In piazza della Libertà il nuovo albero è in metallo

MACERATA Nel segno del cambiamento anche l'albero di Natale di piazza della Libertà voluto dall'amministrazione Parcaroli. Non più il verde e la chioma folta dell'abete tradizionale, con addobbi colorati, ma un albero in metallo, formato da una serie di tubi montati su tre livelli di anelli che formano un cono alto fino al balcone del palazzo municipale. A intrecciare la struttura filamenti di luci che saranno accese oggi per dare il via alle festività di fine anno. Operai al lavoro per l'intera giornata di ieri, sotto gli occhi anche di alcuni amministratori, per completare il montaggio della struttura metallica che fa fare un salto nel futuro a Macerata, verso un albero di Natale diciamo pure digitale, che un risultato lo ha comunque centrato ancor prima di essere acceso: quello di non restare incastrato per le sue grandi dimensioni lungo via Don Minzoni, come era accaduto negli ultimi due anni, prima di arrivare in piazza della Libertà.

I commenti

Il giudizio finale se piacerà o meno ai maceratesi lo si potrà dare solamente stasera, quando saranno accese le luci che sono state montate sulla struttura in metallo. Dalle periferie fino al centro tutti gli angoli della città saranno illuminati, in modo semplice, senza clamori o spettacolarità, ma con lo scopo di dare luce e calore, segni di festa della città e di chi la vive quotidianamente e saranno soprattutto sinonimo di unione e di comunità. L'installazione delle luminarie a totale carico dell'amministrazione, mentre i commercianti hanno posizionato alberelli natalizi all'esterno delle loro attività.

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA