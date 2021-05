In ospedale una targa per ringraziare gli infermieri

MACERATA È stata svelata nella mattinata di ieri, Giornata internazionale dell'infermiere, la targa installata davanti all'ingresso dell'ospedale che la Croce Verde di Macerata ha voluto dedicare a questa categoria che ha lottato e continua a lottare in prima fila nella battaglia contro il Covid-19. Alla piccola cerimonia di taglio del nastro, oltre a una nutrita rappresentanza di medici e infermieri del nosocomio e di militi dell'associazione, c'erano l'ex assessore regionale e presidente della Croce Verde Angelo Sciapichetti, promotore dell'idea, la direttrice dell'Area vasta 3 Daniela Corsi e il vicesindaco Francesca D'Alessandro. «È un'idea che è partita dai volontari della Croce Verde per dare un segno tangibile della nostra riconoscenza agli infermieri, una categoria che anche quando si accendono i riflettori troppo spesso rimane nel cono d'ombra», ha rimarcato Sciapichetti. «Il mio ringraziamento è duplice: sia come direttrice dell'Area vasta che come medico che lavora con voi», ha voluto evidenziare la Corsi. «Abbiamo espresso forte vicinanza a questa giornata illuminando di verde lo Sferisterio, questa pandemia ci sta facendo ricordare quanto sia importante la professionalità degli infermieri e di tutto il personale sanitario», ha detto la D'Alessandro.

