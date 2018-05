In forte ritardo ma quasi finiti i lavori all'ex Gil

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MUNICIPALIZZATA MACERATA Doveva essere completata entro il 2017 e con qualche mese di ritardo, sono in dirittura d'arrivo i lavori per la ristrutturazione dell'edificio ex Gil di viale don Bosco dove troverà posto la nuova sede dell'Apm. Una volta terminati i lavori, prima dell'estate dovrebbe avvenire il trasloco degli uffici dell'Azienza pluriservizi Macerata. Numerose le opere realizzate sulla palazzina costruita negli Trenta tra cui la realizzazione di sistemi di drenaggio ed impermeabilizzazione, il rifacimento...