«In fila per un'ora e senza le sedie» Le proteste corrono sui social a Camerino

CAMERINO Partenza a rilento ieri mattina per il V-Day per gli anziani a Camerino. Si sono registrate delle criticità ieri mattina presto, durante l'avvio della vaccinazioni per gli ultraottantenni nel quartiere Vallicelle, nella zona container in via Conti di Statte, utilizzata anche per le vaccinazioni anti influenzali. Camerti che hanno portato a vaccinare i loro anziani genitori hanno denunciato con le loro foto, pubblicate sui social, la mancanza di sedie e l'attesa di oltre un'ora creatasi subito dopo le otto. A scattare le immagini l'ingegnere camerte Roberto Di Girolamo che ha denunciato anche la mancanza di sedie. Sembra che il fatto sia dovuto all'arrivo simultaneo di coloro che dovevano essere vaccinati entro l'orario ricompreso dalle otto alle nove. La Protezione civile comunale di Camerino è intervenuta ieri mattina distribuendo inizialmente dei numeri, poi mettendo le transenne. La gestione delle prenotazioni fa capo all'apposito personale Asur e alla piattaforma telematica regionale. Sui social sono stati numerosi i commenti di persone che esprimono critiche perchè non sono stati predisposti spazi per coloro che sono in attesa di vaccinarsi e spazi per far sedere gli anziani nonnini. Le vaccinazioni continueranno nei prossimi giorni. Domani si inizierà anche a San Severino Marche, dove il luogo scelto è la sala dell'ex cinema Italia, normalmente usata per convegni e spettacoli in tempi normali. «Ho rappresentato all'Asur la situazione relativa alle vaccinazioni iniziate al centro di Vallicelle questa mattina - ha scritto il sindaco Sandro Sborgia in un post su Fb - . Sempre stamattina ho anche fatto un sopralluogo e ho avuto modo di notare alcune criticità quindi ho suggerito qualche indicazioni e soluzioni per ottimizzare al meglio il servizio la cui organizzazione è dell'Asur».

m. o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA