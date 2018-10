In fila al Centro per l'impiego: «Ho paura per il mio futuro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REPORTAGEMACERATA Alla sala dell'accoglienza attende una signora ultracinquantenne; è una delle tante lavoratrici falcidiate dalla crisi; ha perso l'impiego e guarda alla vita con timore. Accanto a lei un ragazzo, è alla fine degli studi universitari e per lui la vita davanti è lastricata di speranze. E poi una signora straniera, fa la badante e non ha studiato, il lavoro le serve per crescere i figli e farli studiare. Scene e sentimenti da una giornata qualunque al Centro per l'Impiego di Macerata. L'attesa delle persone è tranquilla;...