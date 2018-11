In due sullo scooter finiscono contro una vettura in sosta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LO SCONTROCIVITANOVA Perde il controllo dello scooter: lui e il ragazzo che era seduto dietro volano sopra una macchina parcheggiata, mandando in frantumi il vetro. Sulle cause dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova. In due finiscono all'ospedale, in condizioni serie. Hanno rischiato davvero grosso due giovani uomini, entrambi italiani, che ieri all'alba sono stati loro malgrado protagonisti di un brutto incidente. È successo intorno alle 6.30 in via Indipendenza, a Civitanova, nei...