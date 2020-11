IN DIMINUZIONE IL NUMERO DELLE PERSONE CHE SONO IN ISOLAMENTO DOMICILIARE

L'EPIDEMIA

MACERATA L'annuncio del governatore Francesco Acquaroli sullo screening gratuito di massa che partirà nelle prossime settimane con l'obiettivo di testare tra gli 800mila e i 900mila marchigiani non ha trovato indifferenti i sindaci del Maceratese che anzi, hanno subito drizzato le antenne, pronti, se servirà, a mettersi a disposizione per organizzare spazi e logistica. Come accennato dal presidente Acquaroli, saranno interessati, in una prima fase, i cittadini dei Comuni con più di 20mila abitanti. I test antigenici rapidi saranno gratuiti e somministrati su base volontaria.

I sindaci

«Siamo al lavoro per cercare di capire come questa campagna si svolgerà ha detto il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli -. Come nei mesi scorsi abbiamo individuato dei locali per effettuare le vaccinazioni che poi non sono stati utilizzati dato che l'Asur ci ha comunicato che le vaccinazioni potevano avvenire negli studi dei medici anche in questo caso quei locali, che si trovano a Piediripa e dispongono di un ampio parcheggio, sono disponibili nel caso in cui dovessero servire».

L'organizzazione

«A Civitanova sono iniziati i tamponi sull'autobus (e ne vengono svolti circa 600 ogni settimana) mentre giovedì, con un provvedimento di giunta, abbiamo dato il via alla convenzione con diverse strutture private del territorio che inizieranno i test gratuiti sugli over 65 che rappresentano circa 8mila persone in città ha detto il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica -. Per quanto riguarda i test rapidi annunciati dal governatore studieremo le location più adatte se la Regione ce lo chiederà».

L'impegno

«Intanto grazie all'impegno della consigliera con delega alla sanità Antonella Mariani, sarà possibile effettuare i tamponi rapidi per la diagnosi del contagio da Covid-19, su invito del medico curante, nella sede di piazzale Europa dove ora vengono svolti i vaccini antiinfluenzali ha commentato il sindaco di Recanati Antonio Bravi -. Per la campagna annunciata dal governatore Acquaroli ci accorderemo successivamente con la regione in base alle esigenze che sopraggiungeranno».

I numeri

Ieri il Servizio Sanità della Regione Marche ha registrato 122 nuovi casi in provincia di Macerata sui 518 registrati a livello regionale. Due le persone decedute nel Maceratese secondo il bollettino regionale; si tratta di un uomo di 86 anni di Monte San Giusto ricoverato a Civitanova che aveva patologie pregresse. L'altro decesso è quello di Pierina Virgili, l'82enne di Pollenza che era ricoverata nell'ex palazzina di Malattie Infettive di Macerata e che era risultata positiva dieci giorni fa dopo il ricovero nel reparto di Cardiologia del nosocomio del capoluogo.

I ricoveri

Stabile al momento il numero di ricoveri nelle strutture della provincia di Macerata. Sono 21 le persone che si trovano in terapia intensiva al Covid center di Civitanova (una in più rispetto al giorno precedente); 28 quelle in semintensiva e 14 nei reparti non intensivi. Rimangono otto i pazienti che si trovano nel reparto semintensivo di Medicina d'Urgenza dell'ospedale di Macerata e 16 quelli che si trovano all'ospedale di Camerino. Sono invece rispettivamente sette e sei le persone positive al Covid che si trovano nei pronto soccorso di Civitanova (uno in più rispetto al giorno prima) e Macerata (due in più rispetto alle 24 ore precedenti). Diminuiscono le persone in isolamento domiciliare che passano da 4.166 a 4.126 (40 in meno rispetto al giorno precedente); di questi 308 presentano sintomi mentre 123 sono operatori sanitari. A Esanatoglia il sindaco Luigi Nazzareno Bartocci ha comunicato che due classi delle scuole medie si trovano in quarantena fino al 7 dicembre a seguito di una positività. A Corridonia il Comune ha stanziato ulteriori 30mila euro per effettuare tamponi gratuiti a studenti dai 6 ai 18 anni e ai docenti. Il provvedimento verrà approvato nella seduta consiliare di oggi e poi si potrà dare attuazione alla decisione.

Lolita Falconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA