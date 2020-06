In corso Cavour poche le richieste per spazi all'aperto

LA SVOLTA

MACERATA In città sono 43 in totale le attività che hanno usufruito della richiesta di poter avere nuovi spazi pubblici per offrire aree sicure alle persone. Che vanno ad aggiungersi alle 68 di occupazioni suolo pubblico permanenti di lungo termine che erano già in vigore ed alle 38 di occupazione temporanea che si limitano ad un periodo, di solito quello estivo. Nessuna richiesta di ampliamento è invece giunta dagli esercenti di corso Cavour, per cui il progetto lanciato dall'amministrazione di modificare la viabilità della zona, per permettere ai pubblici esercizi presenti prevalentemente sul lato sinistro di usufruire di un maggior spazio pubblico, per ora non si fa più. L'ipotesi prevedeva il transito in corso Cavour limitato alle sole due corsie di destra, con i parcheggi presenti sul lato sinistro disposti a spina di pesce in modo da liberare aree pedonali da utilizzare ai fini delle occupazioni spazio pubblico delle attività. «Abbiamo ricevuto solamente alcune richieste di informazione afferma l'assessore alle Attività produttive, Paola Casoni- ma nessuna domanda è arrivata agli uffici a distanza di un mese dall'avvio del progetto. Per cui, per il momento, la situazione che avevamo prospettato in corso Cavour resta in stand by, ma l'amministrazione è sempre aperta e disponibile a riprendere questa ipotesi nel momento in cui arriveranno richieste, certo utilizzando i canali tradizionali e non più quelli semplificati e messi in campo sino al 15 giugno scorso». Va detto che, invece, da altre zone del capoluogo, come centro storico e corso Cairoli soprattutto, sono giunte richieste per poter ampliare le zone di occupazione suolo pubblico. «Sono state 34 le domande giunte e altre 9 che stanno seguendo l'iter tradizionale sottolinea la Casoni-: di queste 15 riguardano commercio tradizionale e 19 attività di somministrazione».

