In centro storico tutti incantati dalle auto d'epoca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVENTOMACERATA Storia e motori in piazza della Libertà. Un raduno unico a cura dell'associazione Club Fiat Spider 850, che in questo fine settimana ha scelto Macerata come luogo del suo evento. Una mostra a cielo aperto dove in tanti si sono soffermati ad ammirare modelli storici, scattare foto e a chiedere informazioni. «Volevamo portare questa manifestazione anche qui nella nostra città, - ha spiegato uno dei soci, il maceratese Alfredo Pizzabiocca insieme alla moglie Maria Grazia Mariotti - così ci siamo offerti di organizzare la due...