In centro la notte è uno show ma i saldi partono sottotono

LO SHOPPINGMACERATA Partenza speciale per i saldi a Macerata: perché se in molte città è bastato aggiungere il cartello con la scritta sconti, il capoluogo di provincia ha deciso di iniziare con un vero e proprio evento collettivo coinvolgendo tutto il centro storico con tanto di dj-set finale. Dal titolo Remember Disco Time, la manifestazione è stata organizzata dall'Associazione dei commercianti del centro storico maceratese in collaborazione con alcuni dj della zona come Enrico Fippini, Andrea Falcetelli e Antonio Patani, con l'intento...