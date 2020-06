In centro aperte solo tre chiese Inagibili le altre

I RITARDI

MACERATA Non solo edifici pubblici o privati per i quali ci sono notevoli ritardi nella ricostruzione. Ma in città il problema del post sisma riguarda anche molti luoghi di culto tuttora inagibili e di cui si attende un ripristino visto che in alcuni casi si tratta di siti che attraggono turismo religioso, visitatori che però si trovano davanti a portoni di chiese sbarrati. Nel centro di Macerata, infatti, sono aperte solo le chiese di San Giorgio, del Sacro Cuore e della Madre della Misericordia. Sono invece chiuse San Michele e Madonna del Monte e le chiese non di proprietà della diocesi di Santa Maria delle Vergini e del Santissimo Crocifisso. Interventi di messa in sicurezza sono stati realizzati a San Giorgio, all'Immacolata e a Madonna del Monte. Il Duomo di Macerata è invece in capo alla Soprintendenza: è stato individuato un responsabile del procedimento e deve essere adottata ancora la decisione su chi farà i lavori ma ad oggi non risulta ci sia un progetto per quella che è la chiesa più importante del capoluogo. Situazione identica per la chiesa di San Filippo che si trova in fondo a corso della Repubblica ed alla dirimpettaia chiesa di San Giovanni coperta da un'impalcatura per la messa in sicurezza e che, in un progetto già presentato, dovrebbe diventare non solo luogo di culto ma anche sede di un auditorium a servizio della città vista l'inagibilità dell'ex chiesa di San Paolo in piazza della Libertà. Attualmente le chiese chiuse nella Diocesi di Macerata per sisma sono una sessantina tra quelle inserite nel cratere e quelle fuori. Le più significative sono 13 e tra queste ci sono le 5 cattedrali di Macerata, Tolentino, Cingoli, Treia e Recanati (lesionata in parte).

