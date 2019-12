«In assenza di contraffazioni 110mila posti di lavoro in più»

IL COLLOQUIO

MACERATA «I titolari dei siti non hanno sede in Italia, stiamo cercando di identificarli, non so se riusciremo a farlo per tutti ma intanto eliminiamo la loro attività criminosa». Consapevole che quella in corso non sia un'indagine semplice, il procuratore capo Giovanni Giorgio è però intenzionato a porre fine, per quanto possibile, all'attività posta in essere dai truffatori del web in danno degli ignari acquirenti. Il giro d'affari messo su da chi mette in vendita prodotti contraffatti attraverso l'e-commerce è da capogiro e per rendere un'idea sono sufficienti alcuni dei dati forniti ieri in conferenza stampa dallo stesso capo della procura di Macerata.

«Gli acquisti online sono in enorme crescita, ci sono dati statistici che attestano come ormai nel 2016 l'e-commerce nel nostro Paese valeva 16 miliardi di euro, i consumatori che comprano online sarebbero almeno 19 milioni e 40.000 le imprese che vendono sul web. Si tratta di un giro di affari smisurato e in questo contesto la contraffazione online cresce addirittura del 15,6% a livello mondiale. Secondo gli studi fatti dall'ente europeo che si occupa di tutela delle imprese europee titolari dei marchi, le merci italiane dopo quelle americane sono quelle più oggetto di contraffazione». Ma non solo. «Una ricerca del Censis del 2016 effettuata per conto del Ministero dello sviluppo economico ha aggiunto il procuratore attestava che nel 2015 il fatturato del mercato del falso in Italia era di 6,9 miliardi di euro ed era in crescita, nel 2015 rispetto al 2012, del 4,4%. Considerate pure che secondo studi effettuati dal Mise si è calcolato che in assenza di contraffazione ci sarebbero 110.000 posti di lavoro in più. Sono dati abbastanza significativi, allarmanti». Con questa indagine è stata dunque ripetuta «questa volta in forma più incisiva», ha precisato il magistrato, un'esperienza già fatta qualche anno fa volta all'individuazione sul web di siti che ponevano in vendita merce contraffatta. «I titolari dei siti non hanno sede in Italia e questo è l'aspetto più difficoltoso dell'indagine, in mancanza di una governance istituzionale al livello mondiale ci sono difficoltà al livello investigativo», ha spiegato il procuratore.

«Noi abbiamo ritenuto - prosegue il procuratore capo Giovanni Giorgio - la sussistenza della nostra giurisdizione e della nostra competenza per territorio sul presupposto che questi siti che sono sicuramente all'estero hanno una loro incidenza, pubblicazione, anche in Italia e quindi abbiamo proceduto al sequestro. Il nostro intervento è a tutela delle imprese che vengono di fatto danneggiate in modo cospicuo da questo tipo di vendite illecite e i danni per la nostra economia, che tra l'altro sono stati oggetto anche di uno studio di una commissione parlamentare appositamente costituita, sono enormi. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare un'azione di contrasto a questo tipo di attività. Va anche sottolineato, comunque, che i titolari dei siti legali stanno dando una collaborazione positiva anche ai fini dell'identificazione di questi soggetti che si trovano all'estero. Non so se riusciremo a identificarli, per il momento il risultato è quello di eliminare la loro attività criminosa oscurando i siti».

