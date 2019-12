Imu e Tari restano invariate ma pesa l'incognita dei mutui

I CONTI

MACERATA «Tributi e tariffe restano integralmente invariati». Nessun aumento di tasse o di tariffe dei servizi nel bilancio di previsione 2020, che sarà discusso e votato dal Consiglio comunale oggi e domani. A darne notizia, prima dell'approdo in aula del documento di programmazione economico-finanziaria, è l'assessore al bilancio, Marco Caldarelli. «Abbiamo deciso di non incrementare nulla sul fronte di tariffe e tributi dice Caldarelli -, dunque non ci sono novità, tranne alcuni movimenti sulla tassa sulla pubblicità, esclusivamente per questioni di variazioni normative».

Le tariffe

Imu, Tari, Tasi, ma anche tutte le tariffe che riguardano asili nido, impianti sportivi, mense scolastiche, mercati e spettacoli restano, quindi, invariate, anche per il 2020, per i cittadini maceratesi. Per quello che riguarda l'Imu, nello specifico, le aliquote restano invariate e saranno pari al 4 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze, ma solo per immobili di categoria A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici); 8 per mille per abitazioni e pertinenze in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale; 10,6 per mille per abitazioni per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 10,6 per mille per abitazioni, a partire dalla terza, di proprietà del contribuente, escluse le unità immobiliari possedute da cooperative edilizie o dall'Erap; 10,6 per mille per le aree fabbricabili; 10,6 per mille per immobili adibiti a istituti di credito, di cambio e di assicurazioni.

La Tari

Stesso discorso per quello che riguarda la Tari, le cui tariffe, per quello che riguardano le utenze domestiche, saranno pari a 1,63 euro al metro quadrato per abitazioni con un solo occupante, 1,78 euro per due occupanti, 1,94 per tre occupanti, 2,09 euro per quattro occupanti, 2,22 euro per cinque occupanti, 2,33 euro per sei o più occupanti. Restano invariate anche le tariffe per le utenze non domestiche, diverse tra loro in base alla categoria commerciale. Per quanto riguarda, infine, i servizi a domanda individuale si prevede, in totale, un'entrata di 1.478.300 a fronte di una spesa di 3.149.616, con una copertura pari al 47%.

Il decreto

«Questo aggiunge Caldarelli è un bilancio con carattere di provvisorietà, perché andrà rivisto dopo l'approvazione del decreto fiscale e della finanziaria. Alla data della redazione del bilancio, infatti, non sapevamo se la proroga della sospensione delle rate dei mutui sarebbe stata confermata, cosa che per noi vale 3 milioni di euro si spesa corrente. Oggi sappiamo che ci sarà la proroga e, dunque, sarebbe bene discutere approfonditamente di come distribuire la minore spesa di 3 milioni. La finanziaria, poi, prevede anche minori entrate tributarie per 3 milioni, frutto di norme per esenzioni e riduzioni maggiori. C'è anche la novità dello slittamento dell'approvazione dei bilancio di previsione dei Comune, prorogata a marzo, ciò significa che potremmo approvarlo più in là, ma lavoreremmo in esercizio provvisorio, non potendo, ad esempio, contrarre mutui né fare spese significative. Abbiamo perciò deciso di approvarlo ora per lavorare, fin da subito, in esercizio ordinario. Le eventuali modifiche, poi, potranno essere approvate entro la prima metà di febbraio. Visto che per far fronte alle decisioni del Governo abbiamo dovuto effettuare tagli lineari delle spese discrezionali del Comune, si tratterà di rivederle e redistribuirle». Una battuta, infine, Caldarelli la fa sui revisori dei conti, «che hanno inviato il parere in ritardo». L'assessore, però, spiega: «Dopo una serie di pareri integralmente negativi, possiamo interpretare questo parere come una parziale apertura, visto che si parla di conformità e di coerenza rispetto alla programmazione. Riguardo ai rilievi, invece, riteniamo che siano superabili e non del tutto pertinenti».

Nicola Paciarelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA