Imu e Cup, aliquote invariate per il 2022 Un mini sconto Tari

I BALZELLI

MACERATA Aliquote, tariffe e tributi nel 2022 non subiranno aumenti rispetto a quanto i maceratesi hanno pagato quest'anno. Mentre per l'applicazione dei vari bonus messi in campo dal governo per affrontare la crisi economica portata dal Covid 19 il Comune sarà pronto a recepirli ed attuarli se verranno riconfermati il prossimo anno. Tra le novità principali che vanno a sostenere le famiglie numerose e con figli c'è lo sconto sulla tariffa Tari da pagare, che salirà dal 25% al 30% per quei nuclei familiari che hanno la presenza di minimo 4 persone di cui almeno 3 siano figli e con un reddito Isee non superiore a 30mila euro.

Le aliquote

Per quanto riguarda le aliquote di Imu, Tari e Cup (al cui interno è ricompresa l'ex Tosap e la tassa sulla pubblicità) la situazione ricalcherà quanto si è pagato già nel 2021. «Partiamo dalla notizia che può rassicurare tutti i cittadini e cioè che le aliquote Imu, Tari e addizionale Irpef nel 2022 non cresceranno - ribadisce Marco Caldarelli assessore comunale ai Tributi -. L'Imu, l'imposta sui fabbricati e immobili non avrà riduzioni o aumenti, rimane la stessa in vigore quest'anno. Sulla tassa dei rifiuti, il calcolo è successivo al pef del Cosmari, documento nel quale viene parametrata la Tari al costo effettivo con un sistema molto complicato. Si saprà solo più avanti, diciamo entro giugno quando lo comunicheremo ai cittadini, e comunque si potrà capire solo a fine del 2022 quale sarà la Tari da versare. Quello che noi tutti paghiamo sono tariffe anticipate con un conguaglio nel secondo o terzo mese dell'anno successivo. Nella delibera che adottiamo vengono confermate tutte le opzioni ed i bonus sociali Tari, le varie esenzioni che sono integralmente confermate le stesse del 2021, salvo quella relativa a nuclei familiari di almeno 4 o più componenti, di cui 3 figli, con un reddito complessivo Isee di massimo 30mila euro con lo sconto che passa dal 25% al 30%, un piccolo aggiustamento per favorire le famiglie con molti figli e magari un solo percettore di reddito».

La scelta

Ovviamente questo ritocco è stato reso possibile da parte dell'amministrazione comunale una volta che si è verificato come le casse comunali potessero essere in grado di assorbire questo aumento dello sconto verso questa fascia di famiglie residenti in città. Per determinate categorie produttive ed esercenti attività della città resta lo sconto del 10% sulla Tari, già previsto in questo anno, anche nel 2022 su precise indicazioni ministeriale dei codici Ateco ricompresi. Confermato pure lo sconto Tari che riguarderà le associazioni che utilizzano appartamenti o locali comunali. «L'addizionale Irpef prosegue l'assessore Caldarelli - resta invariata allo 0,8%, ma in questa noi entriamo poco in quanto è un trasferimento diretto che ci viene dall'Agenzia delle Entrate che incassa e poi gira la somma al Comune. Non ci saranno aumenti neppure per il Cup, canone unico patrimoniale che riaggrega ex tasse come quella della Tosap o della pubblicità, per la quale abbiamo approvato un regolamento che tende ad uniformare ciò che c'è li dentro, con aggiustamenti che sono in molti casi al di sotto di un euro. E' chiaro che se poi dal governo arriveranno fondi come accaduto negli ultimi due anni per sostenere l'economia di famiglie ed imprese colpite dalla pandemia saremo pronti a recepire e riversare sui cittadini questi denari pubblici che al momento però non possiamo dire se ci saranno o meno». Comune di Macerata che ha recepito anche una novità poco gradita per le sue casse e riguarda l'installazione di antenne telefoniche su terreni comunali il cui canone dovrà essere di appena 800 euro.

Le antenne

«Prendiamo atto che adesso gli operatori telefonici se installano antenne 5G su aree comunali conclude l'assessore ai Tributi- non hanno più l'onere di versare canoni che si aggiravano su 12/15 mila euro l'anno ma è stato uniformato a 800 euro l'anno. I comuni saranno costretti a subire questa situazione che certamente influirà sugli introiti economici, anche se le nuove antenne saranno molte di più rispetto a quelle attuali in funzione. Infine mi preme ricordare che le domande per accedere alla riduzione del 50% della Tari per attività commerciali destinatarie di provvedimenti di chiusura o restrizioni Covid potranno essere effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2021».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

