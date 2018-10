Impianti sportivi nel pallone Stadi milionari senza atleti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EMERGENZA MACERATA Una città che ha investito negli impianti sportivi. Ma che rischia oggi di ritrovarsi con alcune discipline sovradimensionate e altre invece in sofferenza. Il panorama di strutture sportive che offre Macerata, per numero e qualità, ha pochi riscontri non solo nella nostra regione ma in tutto il centro Italia. Questo indica che le amministrazioni che si sono succedute hanno guardato con attenzione il fenomeno sportivo creando luoghi idonei per sostenere le attività delle diverse e tante società che esistono nel...