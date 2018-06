Impianti rionali abbandonati Spazi off-limits per i ragazzini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DEGRADOMACERATA «Basterebbero poche risorse, credo non oltre i 10mila euro, per sistemare e rimettere a disposizione della cittadinanza alcuni campetti da gioco sparsi per la città, attualmente ridotti in totale stato di abbandono. Nonostante, però, le tante segnalazioni che ho fatto in questi anni, nulla è cambiato e le strutture peggiorano di giorno in giorno». La denuncia è di Paolo Renna, consigliere comunale di FdI-An, che mette al centro della polemica la «mancata manutenzione ordinaria» nei confronti dei campi da gioco che si...