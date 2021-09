IL WEEKEND

MACERATA Ancora un fine settimana ricco di presenze in città. Oltre a gruppi di turisti che hanno affollato le vie del centro storico sin dalla mattinata di ieri un ulteriore flusso di persone è arrivato nel capoluogo per l'evento del pomeriggio con la sfilata dei diplomati del liceo classico e linguistico Leopardi di Macerata, cerimonia tenutasi nel cortile dell'istituto con la consegna dei diplomi e le eccellenze dell'anno scolastico 2019-2020.

Gli appuntamenti previsti nel weekend di Artemigrante e oggi di CorriAdmo, manifestazione sportiva non competitiva organizzata dall'Associazione donatori midollo osseo per far conoscere l'importanza della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali attraverso un momento ludico e di ritrovata normalità, promettono di regalare a Macerata ancora una domenica con tante presenze di visitatori attorno al centro storico dove sono stati organizzati questi eventi.

Ieri è stata la giornata dei diplomati di Classico, Linguistico ed Esabac che, accompagnati da amici e parenti, hanno ricevuto i diplomi, e poi riconoscimenti per le eccellenze nello studio, dai 10 e lode di uscita della terza media, ai meritevoli con un voto maggiore di 9 al terzo anno di liceo, fino ai vari vincitori di concorsi e gare nazionali e regionali. «Un pomeriggio molto importante ha sottolineato la dirigente scolastica Annamaria Marcantonelli- in cui abbiamo dato lustro alle prestazioni dei nostri studenti, capaci di eccellere nei voti finali del corso di studio classico e linguistico, ma anche di distinguersi nelle varie situazioni di gare, concorsi e partecipazioni che avvengono nel corso dell'anno scolastico. Siamo in ritardo di un anno ma questo momento ha un significato forte per i nostri allievi». La serata è stata condotta da David Romano insieme a Camilla Ruffini, studentessa del linguistico e speranza canora; ospite d'onore Roberto Giacobbo, giornalista e scrittore. E' intervenuta Benedetta Nasini, altra liceale e splendida promessa del violino.

La domenica si aprirà invece nel segno dello sport e della solidarietà col ritorno, dopo un anno di stop causa pandemia, con CorriAdmo una corsa per i più atletici, una passeggiata per i meno allenati ma tutto all'insegna della solidarietà. Dalle 8 in piazza Mazzini, organizzata in occasione di Match it Now, l'evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche i volontari di Admo saranno a disposizione per parlare della donazione, in cosa consiste e ci saranno anche medici e infermieri che potranno procedere alle tipizzazioni. La gara partirà alle 10 in viale Trieste e i partecipanti potranno scegliere tre diversi percorsi: la corsa di 10 km per runners non competitiva e senza rilevazione dei tempi; la corsa amatoriale di 5 km per tutti quelli meno allenati e la passeggiata inclusiva di 2,5 km che si potrà fare a piedi, in bici, da soli o meglio se con tutta la famiglia, con pattini, monopattini, biciclette, carrozzine, passeggini, handbike. Ultima giornata anche per la 22esima edizione del festival di circo internazionale e teatro di strada Artemigrante, organizzato dall'associazione I Benandanti con il patrocinio del Comune. Dalle ore 18 in piazza Vittorio Veneto con Totem Tango seguirà alle 19 in piazza della Libertà Di palo in frasca, infine alle 22, sempre in piazza della Libertà, gran finale con Piero Massimo Macchini.

