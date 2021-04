IL TURISMO

MACERATA La stagione lirica numero 57 che celebra i 100 anni della prima rappresentazione allo Sferisterio, l'annunciata possibilità di una riapertura al pubblico al 50% dei teatri non scalda più di tanto le strutture ricettive del capoluogo, alcune chiuse sin dallo scorso anno come l'hotel Claudiani, che guardano con molta incertezza i prossimi mesi perché a dominare la scena saranno ancora i numeri della pandemia e una campagna di vaccinazioni che non regala certezze a chi deve programmare prenotazioni in hotel e b&b. Si vive alla giornata, qualche sondaggio dai turisti per la stagione lirica viene fatto e anche qualche timida prenotazione, però con diritto di recesso vista la situazione che vive l'Italia. Più singoli o nuclei familiari che gruppi, vista la difficoltà a muoversi assieme dovuta al Covid 19. Il last minute in occasione delle opere liriche probabilmente sarà il tema dominante della prossima estate.

La prudenza

«Per la lirica lo schema è simile all'anno scorso, con la metà dei posti disponibili in Arena esordisce Arianna Scheggia titolare dell'hotel Lauri-. Le richieste sono arrivate per questo tradizionale appuntamento, ma non c'è nulla di confermato. L'indecisione che crea i vari decreti, le restrizioni adottate non agevolano di certo la scelta di chi vorrebbe venire. Veniamo contattati anche dalle agenzie che magari un giorno bloccano le camere e successivamente richiamano per lasciarle libere. Poi la stagione lirica ha cancellato il Barbiere di Siviglia e chiedono di spostare gli arrivi. Dico solo che nel 2019 a marzo eravamo già al completo per il periodo della lirica. Ad oggi il planning è libero».

Prevedibile quindi che quest'anno le prenotazioni arriveranno in prossimità del via della stagione del centenario. «Credo che vada proprio a finire così prosegue la Scheggia- con prenotazioni sotto data dell'opera. Oltre a singole richieste me ne sono giunte anche da gruppi con mia grande sorpresa, sia italiani che stranieri. Come albergatori siamo aperti ma non abbiamo il sostegno del governo per resistere in questi mesi: io sono proprietaria e non pago affitti ma coloro che hanno anche queste spese non reggeranno a lungo». Stessa situazione viene descritta dal titolare dell'albergo Arena nelle immediate vicinanze dello Sferisterio e punto di riferimento per tanti melomani affezionati alla lirica. «Dopo il Natale abbiamo perso anche la Pasqua e l'auspicio è che si riesca a lavorare almeno nei mesi di luglio ed agosto, anche se questo non potrà certo salvare la stagione 2021 dice il proprietario Giorgio Pietrella-. Qualcosa si sta muovendo lo stesso in vista della lirica, certamente molto più limitato rispetto agli anni passati. Prenotazioni con cautela, senza caparra e con la possibilità di recedere in ogni momento, vista la situazione. Lo scorso anno a un certo punto era talmente tanta la voglia di uscire che in estate registrammo ottimi numeri di presenze. Speriamo che proceda più rapidamente la campagna vaccinale, che vengano meno le restrizioni, che i 100 anni della lirica allo Sferisterio siano da richiamo».

Le premesse

Chi punta molto sulla lirica è il residence Belo Horizonte pronto ad accogliere turisti e protagonisti dell'opera. «Per noi è un momento importante la lirica -sottolinea il titolare Andrea Palazzolo - e anche quest'anno le aspettative sono alte. Già abbiamo ricevuto prenotazioni per luglio ed agosto, peccato solo che la stagione lirica sia compressa in un mese e non duri di più. Speriamo di bissare il sold out avvenuto nel 2020, auspicando che con le vaccinazioni sia data più possibilità di movimento alle persone».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA