CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TURISMOMACERATA Cambiano gli orari ma non l'offerta culturale maceratese, da sempre una certezza per i numerosi turisti che vengono a visitare la città capace di offrire un patrimonio culturale importante da conoscere e ammirare. Proprio da questo weekend infatti, gli orari dei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi e dell'Arena Sferisterio sono cambiati per cui da ora in poi sarà possibile visitarli dalle 10 alle 18 ad orario continuato (Sferisterio chiuso la domenica e il lunedì e Palazzo Buonaccorsi solo il lunedì), mentre dal 1°...