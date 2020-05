IL TURISMO

CIVITANOVA «Promuovere a tappeto in Umbria il nostro brand. Le offerte, le bellezze e gli eventi della città saranno fatti conoscere in un ambito prettamente nazionale ma con particolare riferimento alla regione vicina. Dobbiamo consolidare i nostri rapporti con gli umbri. Per questo, oltre che con i social, pensiamo ad una presenza costante di Civitanova nelle tv e nella stampa locale al di là dell'Appennino».

La strategia

Maika Gabellieri ha illustrato ieri la strategia comunicativa per il rilancio turistico della città in tempi di Covid. Se non fosse che le metafore belliche in questo periodo appaiono azzardate, si potrebbe definire una campagna di conquista. «Si, ma vogliamo conquistare il cuore degli umbri spiega l'assessore al turismo e alla cultura lo abbiamo esplicitato anche nell'hashtag per il 2020: Civitanonaconte (simbolo cuoricino)». Marketing che è stato studiato insieme alla Regione in numerosi confronti con l'omologo Pieroni. Con le frontiere chiuse e i confini regionali che (si spera) possano aprirsi il 3 giugno, ecco che i connotati della promozione cambiano. Come cambia anche il video promozionale della città. Proprio la presentazione dell'iniziativa è stata l'occasione per la prima conferenza stampa in presenza post quarantena. Presente il regista Paolo Doppieri, lo stesso di Civitanova Wonderful Life, lavoro apprezzato unanimemente del 2015. Ma tutto ciò che è antecedente al 20 febbraio scorso (primo caso di contagio registrato in Italia), fa parte di un'altra epoca. E non si può più promuovere la città presentando ciò che non si può più fare (tutto ciò che è by night).

La promozione

A parlarne anche il re della movida, Aldo Ascani, Marco Scarpetta, rappresentante Abat e padrone di casa (incontro si è tenuto al Raphael beach), la rappresentante dei commercianti Debora Pennesi, la collaboratrice del regista civitanovese, Sabrina Bizzarri che ha sceneggiato il video e la cantante Sofia Tornambene, anch'essa special guest del promo. Le riprese inizieranno oggi, tempo permettendo. La protagonista sarà l'attrice Denise Tantucci, protagonista delle fiction Braccialetti Rossi e Un medico in famiglia che appare anche nell'ultimo film di Nanni Moretti. «Mi è stato proposto un lavoro con cui dare un segnale positivo ma senza falsi messaggi ha spiegato Doppieri ho pensato al tema del risveglio: una persona che apre gli occhi dopo lungo tempo e riscopre luoghi che conosce benissimo ma che ora guarda con occhi nuovi». Il prossimo weekend in città sarà presente la Tantucci, il 29 la presentazione dell'anteprima e il 6 giugno la presentazione ufficiale del promo di 60 secondi a Gustaporto, una delle manifestazioni confermate. «Sicuramente riproporremo anche Civitanova Danza aggiunge l'assessore ma le modalità sono ancora in ballo». Video e campagna promozionale aggressiva sono state proposte dai balneari ma prima del Covid. «Io, Gianni Lorenzetti, Giuseppe Calza e Aldo Ascani - ha detto Scarpetta - avevamo pensato a gennaio a formare un gruppo turismo, incontrando la piena adesione dell'amministrazione comunale. Avevamo tutto: lo spot regionale con Nibali, l'articolo di Lonely Planet con le Marche in prima pagina. Poi abbiamo sbattuto contro un muro. Ma non ci siamo voluti fermare». «Dobbiamo raccontare la città in modo differente spiega Ascani proprio come in modo differente dovremo far divertire i nostri ospiti. Li dovremo intrattenere facendoli stare seduti, senza poter ballare. E dunque sarà un'offerta che oltre al cibo proporrà l'ascolto, quindi servirà grande qualità nella musica proposta. Oltre chiaramente al mare e alle sue stelle, mai come quest'anno protagonisti». Lo stesso Ascani ha quindi parlato dei gadget con il brand Civitanova e il nuovo hashtag: chiaramente mascherine oltre a t-shirt, tazze, penne, etc.

Emanuele Pagnanini

