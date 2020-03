IL TRIBUNALE

MACERATA L'effetto coronavirus non si è fatto attendere neppure nel tribunale di Macerata dove già mercoledì scorso qualcuno ha preferito indossare la mascherina all'interno del palazzo di giustizia. È invece di ieri la diffusione, tra gli avvocati maceratesi, della delibera dell'Organismo congressuale forense con cui si proclama l'astensione da tutte le udienze nel periodo da oggi al 20 marzo.

La decisione

Il documento in Pdf, in realtà, aveva già iniziato a girare informalmente su Whatsapp la sera prima ma ieri mattina il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Macerata ha deciso di comunicare ufficialmente via mail quella delibera a tutti gli iscritti «poi la scelta ha spiegato ieri l'avvocato Maria Cristina Ottavianoni, presidente dell'Ordine sarà singola, di ciascun iscritto. Siamo in attesa di sapere se ci saranno sviluppi sull'eventuale chiusura del Tribunale, ma al momento sono solo voci».

«A Macerata ha aggiunto la presidente la situazione è abbastanza gestita, salvo qualche criticità non sono stati registrati problemi particolari. Con il presidente Roberto Evangelisti abbiamo stabilito che tutti i giudici debbano fissare gli orari delle udienze in modo da scaglionare la presenza delle parti all'interno del Tribunale». In realtà mercoledì scorso giorno di maggiore afflusso nel palazzo di giustizia erano emerse delle criticità, avvocati, testimoni e parti erano stati lasciati fuori dalle aule e in particolare davanti all'aula 1 si era formato un assembramento che poco si conciliava con le indicazioni sulle distanze da mantenere per evitare un eventuale contagio. Stessa situazione nella stanzetta davanti all'aula dove si svolgono le udienze gup e lamentele sono arrivate anche per alcune udienze civili. «C'è stato un richiamo al rispetto degli orari ha proseguito l'avvocato Ottavianoni , ora ci vuole molto senso di responsabilità da parte di tutti». E già ieri mattina la situazione era diversa con relativamente poche persone al piano terra del tribunale dove sono collocate le tre aule dedicate ai processi penali.

La situazione

Nei prossimi giorni, dunque, si vedrà quanti avvocati aderiranno all'astensione, qualcuno, ad oggi ha già preso provvedimenti evitando trasferte per processi a Roma «la salute viene prima di un'udienza», ha commentato un avvocato.

Benedetta Lombo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA