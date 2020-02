IL TREND

MACERATA Il commercio online, i centri commerciali, la scarsità dei parcheggi in centro storico... quante cose si potrebbero dire in merito alle problematiche che affrontano giorno dopo giorno i commercianti di Macerata. Ma per quanto se ne voglia dire, se da una parte ci sono le saracinesche abbassate e le vetrine vuote, il risvolto della medaglia è che ci sono comunque tante altre attività che continuano a portare avanti il loro lavoro offrendo un servizio di qualità, proposte differenti e prodotti di un certo livello. Attività di ristorazione ma anche svariati esercizi commerciali pensano e organizzano una serie di alternative per accontentare tutti e per offrire un prodotto di nicchia in grado di essere più forte di ogni crisi.

Le attività

Tra queste, in una città come Macerata che è città universitaria per eccellenza, c'è ad esempio la libreria di corso della Repubblica, la Bottega del Libro. Ed è la stessa Chiara Tomassetti a raccontarlo. «Di attività ne organizziamo tante e per tutte le età, - ha spiegato come il corso di scacchi per ragazzi che si è appena concluso o il corso di scrittura creativa per bambini, grazie al quale i partecipanti potranno scrivere un libro al termine dell'esperienza. Inoltre, cerchiamo di collaborare anche con gli altri negozi del centro, tant'è che stiamo organizzando un appuntamento con il fotografo Fabrizio Centioni e Tandem. Insomma, di idee ce ne sono tante ed essendo una libreria quindi un centro culturale, cerchiamo di fare il possibile contando soprattutto sulle nostre forze, e per adesso c'è una buona risposta». Dai libri all'enogastronomia. Non è da meno nemmeno l'impegno di Marco Guzzini che dopo il Di Gusto ha inaugurato anche il Giardinetto. «Siamo molto contenti di come stanno andando le cose, - ha raccontato anche perché credo in Macerata; cerchiamo di offrire proposte variegate nel menù: dal sushi fino alla cucina thai passando per la pinsa e i classici prodotti nostrani. Durante la settimana andiamo incontro alle esigenze degli universitari, una preziosa risorsa per la città, e degli impiegati negli uffici. Per di più il Giardinetto è un'altra grande soddisfazione, perché seppur sia stato restaurato mantiene il fascino antico di sempre. Attraverso le prenotazioni non solo abbiamo notato la grande partecipazione ma soprattutto la voglia di vivere il centro».

L'unità

Aldo Zeppilli del trio di locali targato Centrale in piazza della Libertà, concorda e rimarca anche sulla volontà di fare comunità con gli altri commercianti. «Si lavora, questo è innegabile, - ha sottolineato chiaro è che le cose sono cambiate, si lavora di più con il turismo. A breve inoltre, ripartiranno i lavori per l'hotel Centrale Suite proprio accanto al Centrale Plus, una nuova struttura ricettiva proprio in piazza, dove potremo accogliere i turisti che aumentano di anno in anno, come dimostrano gli stessi numeri. Sono convinto inoltre che sia importante fare squadra con gli altri commercianti, per questo stiamo potenziando l'associazione di cui facciamo parte, intensificando gli incontri così da confrontarci sui vari problemi del centro storico e creare una sinergia tra di noi, ponendo le basi per un dialogo costruttivo con la prossima amministrazione». Un ventaglio di proposte diverse, un nuovo hotel ma anche incontri e location per eventi, e poi? Di grande rilievo anche l'attività di Lotum Boutique, la profumeria artistica di corso della Repubblica della giovane Manuela Giorgetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA