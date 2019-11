Il trasloco delle bancarelle ambulanti in corso Cavour

LA RIVOLUZIONE

MACERATA Novità e spostamenti per i mercatini nell'edizione 2019 del Natale. Da quello di piazza Mazzini che traslocherà in piazza Vittorio Veneto agli ambulanti del mercato settimanale che espongono in piazza della Libertà che si sposteranno nell'inedita sede di corso Cavour. «Abbiamo cercato di comporre un circuito che raccordasse i vari mercatini sparsi nella città ha ribadito l'assessore alle Attività produttive, Paola Casoni- ad iniziare da quello che sarà sistemato attorno alla pista del ghiaccio in piazza della Libertà. Poi ci sarà spazio in piazza Battisti, sotto il Palazzo degli Studi e in corso Matteotti, con un ulteriore prolungamento su questa via, per la fiera natalizia del Barattolo che negli ultimi anni ha visto una notevole presenza di espositori ed un afflusso numeroso di visitatori. Rispetto agli anni scorsi traslocherà invece in piazza Vittorio Veneto il mercato natalizio che si teneva in piazza Mazzini. Da definire anche il mercatino natalizio che riguarderà corso Cairoli». Ma la novità assoluta riguarda lo spostamento di alcune bancarelle del mercato settimanale da piazza della Libertà, occupata dalla pista di pattinaggio, fuori dalle mura in corso Cavour. «Un ulteriore cambiamento notevole rispetto al passato riguarda gli ambulanti che espongono il mercoledì in piazza della Libertà. ha detto la Casoni- Per la presenza della pista di pattinaggio e del villaggio di Babbo Natale i 14 ambulanti saranno dislocati in corso Cavour, sul lato sinistro da metà corso verso piazza Garibaldi. Corso Cavour che non sarà chiuso alle auto ma che subirà un restringimento per questa occasione. Una soluzione obbligata in quanto dentro la città non avevamo altri spazi dove collocarli». L'assessore ai Lavori pubblici, Narciso Ricotta, ha sottolineato come «per ricevere al meglio cittadini e turisti sono previsti lavori di sistemazione in piazza Veneto e saranno installati per questo periodo di festività natalizie anche nuovi servizi igienici autopulenti in piaggia della Torre». Non mancheranno nel ricco programma i presepi, da quello vivente a Borgo Ficana del 28 dicembre a quello realizzato all'interno delle vetrine di Palazzo Rotale in corso della Repubblica. E torna la mostra dei presepi alla Galleria Antichi Forni dal 21 dicembre al 6 gennaio.

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA