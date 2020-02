Il terrore di un contagio svuota il pronto soccorso

L'EMERGENZA

MACERATA Più che il Coronavirus è la paura a bussare alle porte del territorio: l'insidia resta per fortuna ancora lontana, ma la gente erige le sue barriere, anche psicologiche, fatte tra l'altro di abitudini. Il timore del contagio ha avuto un effetto paradossale, ma per certi versi positivo: la rinuncia alla corsa a un pronto soccorso perennemente sovraffollato per richieste spesso improprie. Ieri le stanze del reparto mostravano un panorama inconsueto: nessuna coda, poca gente in attesa e calma. La gente - commentano i sanitari - non viene se non strettamente necessaraio, forse è il timore di venire contagiati. E chiosano: quello che non poté l'infinita serie di campagne informative è riuscito alla paura.

Le chiamate

Per contrasto, però, il 118 è subissato di chiamate. In questi giorni centralino è stato intasato da chi chiedeva informazioni sui comportamenti da adottare, illustrava sintomi e attendeva lumi, ma ha preferito restare alla larga: proprio come consigliato dalle disposizioni diramate dal Ministero della Salute. Numerosissime chiamate sono arrivate da chi nei giorni scorsi ha partecipato al Micam di Milano e ad altre fiere internazionali. Un giovane di Pioraco ha riferito ai carabinieri di avere mal di gola, ma sono stati sufficienti i primi accertamenti medici per scartare ogni ipotesi di contagio. La situazione comunque «rimane sotto controllo ed è costantemente monitorata ha spiegato il direttore dell'Area Vasta 3, Alessandro Maccioni -. Siamo in continuo contatto con il Gores, con il Governo e con il commissario straordinario; stesso rapporto di collaborazione c'è anche con il sindaco di Macerata. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare, ci sono delle direttive precise».

La distribuzione dei kit

«Questa mattina (ieri, ndr.) abbiamo avuto un confronto con la direttrice del distretto sanitario maceratese dell'Area Vasta 3, Giovanna Faccenda, per coordinare le operazioni da mettere in campo ha spiegato Romano Mari, presidente dell'Ordine dei medici -. Domani (oggi, ndr.) ai medici verranno forniti i kit fondamentali (mascherine, occhialetti e camini speciali) per affrontare una qualsiasi evenienza. L'invito alla popolazione è di non creare allarmismi ma di mantenere alta l'attenzione soprattutto nei casi in cui si sia venuti in contatto con persone residenti o provenienti da zone epidemiche». «Prudenza, attenzione e stop agli allarmismi sono le parole d'ordine ha spiegato il presidente Mari -. E poi rispettare le norme igieniche diramate dal Ministero della Salute come il lavarsi le mani più volte al giorno, mantenere la distanza di due metri, evitare di starnutire in pubblico e rimanere lontano da assembramenti contigui di persone oltre ad avvertire il proprio medico nel caso in cui ci siano dei sintomi particolari o compatibili con il Coronavirus».

Carloni incalza Ceriscioli

Intanto la Regione detta le regole di comportamento per evitare che azioni scorrette diventino un pericolo. Il presidente Ceriscioli ieri ha tranquillizzato sulla situazione, «qui non ci sono casi ma i cittadini che hanno dei dubbi sul loro stato di salute non devono recarsi in ospedale, né negli studi medici, ma telefonare il numero nazionale 1500 o chiamare i medici ospedalieri oppure, negli orari di mancata reperibilità la guardia medica». Il consigliere regionale delle Marche Mirco Carloni (Lega), rivolgendosi al governatore Ceriscioli, chiede che «anche la nostra Regione emani un'ordinanza con cui vanno sospese le attività scolastiche e aggregative in via prudenziale per evitare anche solo la possibilità di contagio». Carloni sollecita poi «obblighi su coloro che arrivano da zone a rischio».

Le ricadute

Gli effetti di questa situazione cominciano a diventare evidenti. A Cingoli saltano l'evento sportivo del mese e le due grandi feste di Carnevale, la prima a Villa Strada è stata annullata ieri, domani lo sarà quella ai Viali Valentini. Rinviato anche il Trofeo della Ginnastica della Società ginnastica Juvena, a cui ieri avrebbero dovuto partecipare circa 250 mini atleti. Sempre in tema di rinvii, il sindaco di Petriolo Domenico Luciani, ha proposto al presidente della Regione Ceriscioli e all'assessore Sciapichetti «di valutare in via precauzionale la sospensione degli eventi pubblici e la chiusura delle scuole su tutto il territorio regionale, senza aspettare che ci siano casi accertati. Tali azioni, fatte in modo isolato come singolo Comune, non appaiono opportune ed efficaci».

Alessandra Bastarè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA