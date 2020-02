Il territorio si organizza per valorizzare il turismo

IL VERTICE

MACERATA Si sono riuniti nella sala Castiglioni della Biblioteca comunale Mozzi Borgetti i rappresentanti istituzionali dei Comuni del maceratese, coordinati dal Comune di Macerata, per perfezionare lo statuto della nascitura associazione MaMa Marca Maceratese. L'associazione, che avrà inizialmente sede nel capoluogo, in seguito potrà essere itinerante nel territorio di uno dei Comuni aderenti. «Dopo tre anni che ci hanno visti lavorare insieme e in cui abbiamo fatto nascere MaMa Marca Maceratese, un sistema integrato di destinazione turistica, è arrivato il momento di consolidare e trasformare il progetto in un'organizzazione ben strutturata dice l'assessore alla Cultura e Turismo e coordinatrice di MaMa Stefania Monteverde - Siamo consapevoli che non si può procedere da soli e in modo occasionale, ma occorre andare insieme e con una progettualità a lungo termine. MaMa ha dimostrato di essere una strategia di ricostruzione nata dai Comuni. Staremo insieme alla Bit di Milano per raccontare il nostro territorio insieme».

La finalità

La finalità dell'Associazione è costruire un sistema integrato del territorio per la valorizzazione e l'accoglienza turistica. Nello specifico l'associazione ha lo scopo di definire un piano strategico per la promozione integrata del territorio maceratese, favorire le occasioni di aggregazione rilanciando l'attività del territorio anche mediante iniziative culturali, promuovere il turismo sostenibile attraverso la valorizzazione dei paesaggi, delle tipicità, delle culture, dell'enogastronomia, coordinare le attività di promozione del territorio provinciale e marketing turistico, favorire e promuovere lo sviluppo e l'allargamento del distretto turistico della Marca Maceratese nato nel 2017.

