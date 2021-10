«Il Superbonus vola Serve manodopera ed è rebus macerie»

L'ECONOMIA

MACERATA La pioggia di finanziamenti e fondi legati alla ricostruzione post sisma ed ai numerosi bonus edilizi, su tutti il 110% e quello facciate, rappresenta un treno in corsa che potrebbe far decollare il settore nel Maceratese. A frenare il comparto resta l'incertezza sui tempi, il caro prezzi dei materiali che si affianca anche all'impossibilità di reperirli anche a prezzi maggiorati, la manodopera che non si trova e non consente ad aziende locali di piccoli o piccolissime dimensioni di acquisire più commesse contemporaneamente.

La rinuncia

Travolti da una domanda di lavori eccezionali, gli imprenditori edili si trovano a dover spesso rinunciare ad aprire nuovi cantieri per l'impossibilità poi di portarli a termini nelle scadenze previste, troppo ravvicinate. «Ci avviciniamo alla fine dell'anno ma il quadro non è differente da quello di qualche mese fa afferma Ndricim Popa, presidente Cna costruzioni-. Nell'entroterra il bonus facciate non è stato molto utilizzato perché tanti si sono indirizzati verso il 110% o il bonus sisma che ha di fatto surclassato quello facciate. I lavori per il Superbonus 110% sono partiti ma, al momento, nessuno è giunto a termine ed ha riscosso il denaro previsto: leggermente meglio vanno i lavori di ristrutturazione perché i prezzi sono aggiornati dopo l'intervento effettuato dalla Regione Marche. Sulla ricostruzione del terremoto il grosso problema che non si risolve è quello legato alle macerie: non sappiamo dove portarle, non ci vengono date risposte, di conseguenza non vanno avanti i cantieri che si fermano o rallentano col rischio di non poter lavorare in sicurezza».

La carenza

L'altro tema irrisolto e che, nel breve, difficilmente lo sarà, è legato alla carenza strutturale di manodopera sul territorio dell'intera regione. «Sono tre mesi che mi tocca rifiutare dei lavori dice l'imprenditore settempedano associato Cna - perché non si trovano operatori edili sul mercato. Né muratori ma neppure impiantisti. E' necessario invogliare i giovani e formarli per davvero: io dico che bisogna organizzare dei corsi retribuiti per i partecipanti in modo da attrarre i giovani verso questo settore, vengano assunti e formati dalle aziende. Altrimenti non se ne esce».

La richiesta

Anche la Confartigianato Imprese Macerata-Fermo-Ascoli conferma come la richiesta di sistemare gli edifici usufruendo dei bonus sia elevatissima, nonostante le incertezze che rimangono sul tappeto su tempi e metodo di pagamento dei lavori. «I bonus sono molto cercati in particolare dai condomini - sottolinea il responsabile edilizia dell'associazione, Stefano Foresi - con il Superbonus 110% e lo sconto in fattura che le aziende più grandi stanno iniziando a fare. C'è il sentore della proroga sino al 2023 che favorirebbe l'avvio di nuovi cantieri. Il cosiddetto cappotto termico del 110% sulle abitazioni è la tipologia più richiesta, che traina addirittura di più del bonus sismico. Sugli altri bonus quello facciate viene utilizzato egualmente, ha scadenza a fine anno ma potrebbe essere riconfermato per il 2022 se si troveranno le coperture finanziarie statali. Di lavoro ce ne sarebbe tantissimo da fare, riceviamo quotidianamente telefonate di ingegneri e architetti che cercano imprese edili disponibili, la domanda supera di gran lunga l'offerta». Sullo sfondo restano i problemi legati alle materie prime, allo smaltimento delle macerie che il più delle volte restano all'interno dei cantieri, dei pagamenti alle imprese che operano sia nella ricostruzione che nelle ristrutturazioni favorite dai vari bonus in campo.

Il problema

«Sulle materie prime il problema che sta emergendo ultimamente non è più sui prezzi, che in qualche modo si sono stabilizzati, - prosegue Foresi - ma sul fatto che non si riescono a reperirle sui mercati: mancano ponteggi, impalcature, materiali per allestire il cantiere. Non parliamo poi delle macerie che sono l'altra emergenza da affrontare nell'immediato: quelle dei privati vanno a finire negli smaltitori della zona, una quarantina nelle nostre tre province. Lavorano tantissimo sulla macinatura ma poi non riescono a darle via. Infine sui pagamenti la situazione è molto migliorata per i lavori legati all'Usr: sul 110% le problematiche più grandi restano legate alla cessione del credito alle banche che hanno una procedura lunga e con più passaggi».

Mauro Giustozzi

